Casali del Manco: convegno su disabilità e inclusione. Un progetto di vita personalizzato

CASALI DEL MANCO – “Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”, è il convegno che si svolgerà giovedì prossimo, alle ore 17:00, presso la biblioteca comunale di via Annunziata di Casali del Manco ( località Spezzano Piccolo). Un incontro promosso dall’Amministrazione comunale che si propone come un momento di riflessione e confronto tecnico sulle strategie di inclusione per le persone con disabilità, mettendo al centro la necessità di percorsi costruiti “su misura” per il singolo individuo. Un progetto rivolto ai residenti del comune presilano come ha spiegato il sindaco Francesca Pisani.

Un progetto personalizzato e partecipato

Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino casalino, sono previsti i contributi di numerosi esperti ed operatori del settore, come quello di Chiara Greco, Presidente AIPD Sez. di Cosenza, Chiara Canali: Psicologa, Psicoterapeuta e formatrice ANFFAS Nazionale e Consorzio “La Rosa Blu”, che rappresentano dei punti di riferimento, quello di Simona Scarcella, presidente ANCI Calabria, Sara Tommasina Aiello: assistente sociale specialista del Comune di Casali del Manco, Chiara Borrello psicologa e psicoterapeuta ATS n. 1 di Cosenza.

Mentre le conclusioni saranno affidate a Pasqualina Straface, assessore della Regione Calabria con delega al Welfare e alla Inclusione sociale.