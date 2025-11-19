Cosenza, la Caserma Fratelli Bandiera trasferita ufficialmente al Comune grazie al federalismo culturale

COSENZA – La Caserma Fratelli Bandiera passa ufficialmente al Comune di Cosenza. Sigliato il passaggio con l’Agenzia del Demanio che ha trasferito la proprietà dello stabile al Comune di Cosenza nell’ambito delle procedure previste dal federalismo culturale. L’operazione si è conclusa questa mattina con la sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione e dell’atto di trasferimento tra l’Agenzia e l’amministrazione comunale.

L’immobile, noto come ex Scuderie, si trova alle porte del nucleo storico della città vecchia, vicino alla confluenza dei fiumi Crati e Busento, ed è parte integrante del più ampio Complesso Monumentale di San Domenico, già di proprietà comunale. L’immobile di grande valore storico e culturale beneficia di finanziamenti provenienti dal contratto di sviluppo istituzionale (CIS), dai Fondi PNRR e dall’Agenda Urbana, strumenti essenziali per rivitalizzare i centri storici italiani.

Il progetto di valorizzazione culturale promosso dal Comune di Cosenza per la Caserma Fratelli Bandiera nasce dalla volontà di restituire funzionalità e valore all’intero edificio, accrescendone l’attrattività architettonica e favorendo la rigenerazione del tessuto urbano circostante. Gli obiettivi riguardano la tutela del bene, la sua fruibilità e la promozione turistico-culturale, con effetti positivi sullo sviluppo economico e sociale.

Caserma Fratelli Bandiera, tutti gli interventi previsti dal Comune

Il progetto punta inoltre a rafforzare il modello meridionale, risultato di secoli di scambi culturali, identità e creatività, in un’ottica di sostenibilità e inclusività. Sono previsti, secondo quanto fa sapere il Comune guida dal sindaco Franz Caruso, interventi di consolidamento strutturale, recupero e restauro delle ex Scuderie della Caserma Fratelli Bandiera, oltre all’allestimento di spazi destinati a musei tematici, mostre, esposizioni temporanee, incontri letterari e congressi, per una nuova stagione di vitalità culturale a Cosenza.

“L’iniziativa rappresenta un’occasione per rigenerare un bene storico e identitario della città, – spiegano dal Comune di Cosenza – in grado di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini, stimolare la partecipazione attiva della comunità e generare ricadute positive sul benessere sociale, culturale ed economico dell’intera collettività”.