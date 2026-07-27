Calabria
Un caso di legionella in Calabria: sospesa un’attività ricettiva
La proposta di sospensione, dopo gli accertamenti, è stata avanzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. La struttura resterà chiusa fino al completamento della bonifica
REGGIO CALABRIA – L’attività do una struttura ricettiva è stata sospesa dopo un caso accertato di legionella. L’ordinanza disposta dal sindaco della città Francesco Cannizzaro impone lo stop a seguito dell’accertamento della presenza di legionellosi verificatosi nella struttura.
Legionella in Calabria: sospensione proposta dall’Asp
La proposta di sospensione, dopo gli accertamenti, è stata avanzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. La struttura resterà chiusa, viene specificato nell’ordinanza, fino al completamento della bonifica insieme alla certificazione attestante l’assenza di legionella.
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