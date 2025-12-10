Segnala una notizia

Cassano Ionio, fiamme al bar tabacchi: identificato un uomo di 45 anni

Cassano Ionio, fiamme al bar tabacchi: identificato un uomo di 45 anni

L'uomo è ritenuto dagli investigatori il responsabile dell'incendio al tabacchi BF ed è stato denunciato alla Procura di Castrovillari

CASSANO IONIO (CS) – I carabinieri hanno identificato l’uomo ritenuto responsabile dell’incendio appiccato al bar tabacchi “BF”, in pieno centro a Cassano. Si tratta di un uomo di 45 anni che sarebbe già noto alle forze dell’ordine Il soggetto è stato denunciato alla Procura di Castrovillari dopo gli accertamenti condotti dai militari di Cassano all’Ionio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo sarebbe arrivato al locale di notte con una tanica di benzina. Poi, dopo aver cosparso con il carburante l’ingresso, avrebbe dato  fuoco con un accendino. Le fiamme hanno investito la serranda e la parete esterna, provocando forte apprensione tra i residenti che hanno subito lanciato l’allarme evitando che il rogo si estendesse all’interno del bar e all’edificio attiguo.

Gli investigatori proseguono le indagini per risalire al movente e non escludono nessuna pista, anche quella di una possibile ritorsione nei confronti della titolare, che gestisce l’attività insieme alla sorella e al cognato.

