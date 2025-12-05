Cassano Ionio, chiusa la SP 169. Iacobini: «Decisione calata dall’alto, c’è il rischio isolamento»

CASSANO IONIO (CS) – Nel territorio del Comune di Cassano Ionio, secondo quanto fa sapere il sindaco Gianpaolo Iacobini, nelle scorse ore è stata disposta la chiusura della SP 169 Lauropoli-Sibari nei pressi di Pantano Rotondo. Da oggi pomeriggio e fino al 30 gennaio del 2026 la suddetta arteria sarà chiusa al traffico che sarà deviato sulla Strada Pronvinciale 171 “Fornara” che da Doria porta a Sibari.

Si tratta dell’ara nella quale si trova il cantiere per i lavori della nuova Ss 106 nel tratto Sibari Roseto, al fine di realizzare le rampe di accesso del tracciato definitivo. Una decisione che ha suscitato la protesta del primo cittadino che in una nota ha mostrato tutto il disappunto dell’amministrazione comunale parlando di “decisione unilaterale, non concordata e calata dall’alto da parte delle istituzioni preposte”.

Cassano Ionio e SP 169 chiusa, chiesto un incontro con le autorità

La chiusura nei pressi di Pantano Rotondo della Strada Provinciale che da Lauropoli conduce a Sibari, è avvenuta secondo Iacobini “senza alcuna preventiva consultazione con il territorio”. Una scelta, denuncia il primo cittadino, che “rischia di isolare interamente Sibari e Cassano All’Ionio, arrecando gravi disagi a cittadini, famiglie, lavoratori e imprese”.

“Come amministrazione comunale protestiamo con forza contro questo metodo e chiediamo formalmente alla Provincia, ad Anas, Webuild e Sirjo un incontro urgente – conclude il sindaco – per individuare, con buon senso e responsabilità, soluzioni alternative che non penalizzino ulteriormente la nostra comunità in particolare nel periodo delle festività natalizie”.