Cassano Ionio: passo decisivo per il “Piano Spiaggia”, 7 chilometri di costa verso il rilancio

CASSANO IONIO (CS) – Prosegue l’iter per l’approvazione del Piano Comunale di Spiaggia (PCS), lo strumento strategico destinato a pianificare, valorizzare e disciplinare lo sviluppo del litorale di Cassano all’Ionio. Nel pomeriggio di oggi, nella sede municipale di Palazzo ex Giudice di Pace, si è riunita la II Commissione Consiliare “Affari relativi all’Assetto del Territorio, Edilizia, Viabilità e Ambiente”, presieduta dal consigliere Michele Filardi, per l’esame del Piano.

Cassano Ionio: Piano Comunale di Spiaggia, via libera della Commissione

Alla seduta hanno preso parte, oltre al presidente Filardi, i consiglieri Ida Spezzano, Luigi Garofalo, Anna Maria Bianchi e Sara Russo, intervenuta anche in sostituzione della consigliera Elisa Fasanella. Presente anche l’assessore al ramo, l’ingegnere Vincenzo Sarubbo. Nel corso dei lavori, il geometra Lorenzo Piccoli, responsabile dell’Ufficio Demanio, ha illustrato ai commissari il percorso che ha portato alla predisposizione del Piano. Al termine della discussione, accogliendo la proposta del consigliere Luigi Garofalo, la Commissione ha espresso all’unanimità parere favorevole.

Uno strumento per il futuro del litorale

Il Piano Comunale di Spiaggia rappresenta un passaggio fondamentale per la programmazione e la gestione dei circa sette chilometri di costa del territorio cassanese. Il lavoro portato avanti dagli uffici comunali negli ultimi anni ha consentito di definire una proposta concreta e pienamente attuabile, pensata per offrire risposte attese da tempo dagli operatori economici e dall’intera comunità, nel rispetto della legalità, della tutela ambientale e di uno sviluppo ordinato della fascia costiera.

L’iter di adozione del PCS, avviato nel 2008 e rilanciato nel 2023 con l’adozione in Consiglio comunale, è stato completato grazie all’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni previsti dalla normativa, ottenuti nel corso dell’ultimo anno dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini.

I prossimi passaggi

Il prossimo step sarà l’approdo del Piano Comunale di Spiaggia in Consiglio comunale, dove sarà sottoposto all’approvazione definitiva già nei prossimi giorni e comunque prima della pausa estiva. Successivamente il provvedimento sarà trasmesso alla Provincia di Cosenza per il completamento degli ultimi adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente, chiudendo così un percorso amministrativo atteso da quasi vent’anni.