Cassano Ionio, al via il progetto Educational Framework, supporto educativo per i minori

CASSANO IONIO (CS) – Il Comune di Cassano Ionio lancia l’iniziativa “Educational Framework – Progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari” finalizzata a promuovere il benessere dei minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale ed economica, attraverso l’attivazione di un servizio di supporto educativo erogato da figure professionali qualificate e strutturato in base ai bisogni specifici delle famiglie coinvolte, tramite attività domiciliari e interventi educativi personalizzati, anche in spazi pubblici e comunitari.

Il servizio, in particolare, si propone di supportare le famiglie con minori in situazione di fragilità sociale ed educativa, di rafforzare le competenze genitoriali e favorire l’autonomia familiare. Di promuovere, inoltre, il benessere e la partecipazione sociale dei minori nel loro contesto di vita.

Educational Framework, online il bando del progetto

L’avviso per partecipare al progetto “Educational Framework” è online sul sito del Comune di Cassano Ionio. Ne danno comunicazione il sindaco Gianpaolo Iacobini e l’assessore alle Politiche sociali Rosa De Franco i quali hanno specificato come “potranno accedere all’iniziativa le famiglie multiproblematiche o in difficoltà con figli fino ai 18 anni, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Trebisacce, di cui Cassano fa parte”.

“Con questa iniziativa – hanno sottolineato i due amministratori – intendiamo offrire, in collaborazione con l’Ambito sociale di Trebisacce, un aiuto tangibile alle famiglie, in particolare a quelle che vivono situazioni di maggiore vulnerabilità. Intervenire sul fronte della genitorialità e dell’educazione significa gettare le basi per una crescita sana delle nuove generazioni, favorendo una comunità più forte, inclusiva e orientata alla solidarietà”.