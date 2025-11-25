Cassano Ionio, studi medici senza vaccini antinfluenzali. Garofalo all’Asp: «Fornitura necessaria»

CASSANO IONIO (CS) – Gli studi medici di Cassano Ionio “sarebbero sprovvisti dei vaccini antinfluenzali“. È questa la denuncia di Francesco Garofalo, portavoce del Comitato Spontaneo di Cittadini per la tutela della salute pubblica della città delle terme.

“La cosa, sta creando disagi negli anziani, nelle fasce più deboli e nei soggetti fragili – segnala Garofalo – Occorre una rapida distribuzione, atteso anche il picco influenzale in arrivo. Mi auguro, che il quantitativo richiesto sia in numero sufficiente, al fine di soddisfare la domanda”.

Vaccini antinfluenzali, Garofalo si appella all’Asp

“Come comitato, ancora una volta ci facciamo carico delle istanze dei cittadini in materia di sanità e, soprattutto, delle persone anziane, soggetti con diverse patologie, del tutto evidente, più vulnerabili ed esposte ai primi sintomi di influenza”.

“Faccio appello – ha concluso – ai dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, acchè gli studi dei medici di famiglia, vengano forniti dei vaccini in misura necessaria”.