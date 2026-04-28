Cassano Ionio e viabilità sulla Statale 534, Iacobini scrive ad Anas «servono interventi urgenti»

CASSANO IONIO (CS) – Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha inviato una richiesta formale al Dipartimento Calabria di Anas per sollecitare un intervento urgente lungo la Strada Statale 534 “di Cammarata e degli Stombi”. Al centro della missiva, il tratto ricadente nel territorio comunale cassanese, dove da settimane si registrano forti criticità alla circolazione.

Statale 534: senso unico alternato

Nel dettaglio, la segnalazione riguarda la zona del chilometro 15 della statale 534, dove il traffico è regolato da oltre due mesi da un impianto semaforico con senso unico alternato. Una misura nata come temporanea ma che, con il passare del tempo, è diventata di fatto stabile, generando rallentamenti e lunghe code.

Disagi per automobilisti e pendolari

La situazione sta creando forti disagi per automobilisti, pendolari e mezzi in transito. A peggiorare il quadro contribuiscono anche altri cantieri presenti nell’area della Sibaritide, tra cui quelli legati all’ammodernamento della SS 106, che incidono ulteriormente sulla fluidità della mobilità.

Chiesta la rimozione del semaforo

Nella comunicazione inviata ad Anas, il primo cittadino chiede la rimozione urgente delle cause che hanno determinato il senso unico alternato e la disattivazione dell’impianto semaforico. L’obiettivo è il ripristino della normale viabilità lungo l’arteria.

“Anche alla luce delle numerose segnalazioni e delle legittime lamentele di pendolari e viaggiatori – scrive Iacobini – e in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, caratterizzata da un sensibile aumento dei flussi di traffico da e per la Sibaritide, si rende necessario intervenire con urgenza per restituire piena funzionalità a questo importante collegamento tra la costa ionica e lo svincolo autostradale di Firmo”.