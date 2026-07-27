Cassano, terzo raid contro l’impianto irriguo: colpi di pistola sulle tubazioni a Lattughelle

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Stamani, presso il deposito delle tubazioni dell‘impianto irriguo di Lattughelle, a Cassano allo Ionio, il responsabile del cantiere della ditta Condotte, impegnata nell’esecuzione dei lavori, “ha riscontrato che le tubazioni, accatastate in attesa di posa, erano state prese di mira da colpi di arma da fuoco”. Lo rende noto il commissario straordinario del Consorzio bonifica Calabria Giacomo Giovinazzo.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri di Cassano all’Ionio che, dopo un sopralluogo hanno accertato i fatti procedendo con regolare denuncia.

Cassano, terzo raid in meno di un mese: “Atti vili”

“Già meno di venti giorni fa, a seguito di un primo vile attacco che aveva colpito l’impianto elettrico e quello meccanico – afferma Giovinazzo – il Consorzio era intervenuto con tempestività, ripristinando in tempi rapidissimi la piena funzionalità degli stessi. Anche la scorsa settimana, dopo un ulteriore gesto criminale, un incendio doloso che ha arrecato danni diretti agli agricoltori e all’economia del territorio, si è riusciti, ancora una volta in tempi brevi, a riattivare l’impianto e a consentire alla ditta di proseguire i lavori, mantenendo costantemente informate le Istituzioni e le forze dell’ordine”.

“Siamo certi – afferma l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo – che le forze dell’ordine siano già al lavoro per individuare i responsabili di questi atti vili. La Regione Calabria, insieme al Consorzio di Bonifica e a tutti gli agricoltori, ribadisce con determinazione la volontà di andare avanti senza esitazioni, rafforzando produttività e capacità di reazione. Non faremo passi indietro: isoleremo chi danneggia la nostra terra e difenderemo con forza il lavoro onesto e il futuro della Calabria”