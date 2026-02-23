Cassano allo Ionio, riapre dopo il maltempo la scuola primaria di Lattughelle

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Riapre il plesso scolastico di contrada Lattughelle nel Comune di Cassano allo Ionio. I bambini della scuola dell’infanzia e primaria, dopo l‘esondazione del Crati, torneranno a fare lezione domani mattina, martedì 24 febbraio.

Il sindaco, Gianpaolo Iacobini, ha infatti firmato nella giornata di oggi l’ordinanza con cui dispone la riapertura dei plessi e la ripresa delle lezioni. Il provvedimento, quindi, revoca ufficialmente la precedente ordinanza che aveva imposto lo stop temporaneo a tutte le attività del plesso.