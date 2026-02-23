Ionio
Cassano allo Ionio, riapre dopo il maltempo la scuola primaria di Lattughelle
Riapre domani il plesso scolastico di contrada Lattughelle nel Comune di Cassano allo Ionio dopo il maltempo con i danni provocati dall’esondazione del Crati
CASSANO ALLO IONIO (CS) – Riapre il plesso scolastico di contrada Lattughelle nel Comune di Cassano allo Ionio. I bambini della scuola dell’infanzia e primaria, dopo l‘esondazione del Crati, torneranno a fare lezione domani mattina, martedì 24 febbraio.
Il sindaco, Gianpaolo Iacobini, ha infatti firmato nella giornata di oggi l’ordinanza con cui dispone la riapertura dei plessi e la ripresa delle lezioni. Il provvedimento, quindi, revoca ufficialmente la precedente ordinanza che aveva imposto lo stop temporaneo a tutte le attività del plesso.
