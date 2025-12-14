Castello di San Lorenzo del Vallo, bucate le mura secolari: “chi ha autorizzato questo intervento?”

SAN LORENZO DEL VALLO (CS) – Una ferita e uno sfregio alle mura del castello di San Lorenzo del Vallo. Così il Comitato Elettorale per Marranghello Sindaco definisce quanto sta accadendo al Castello, dove nell’ambito di lavori di ristrutturazione sarebbe stato aperto un nuovo varco sul retro della struttura, bucando le mura secolari come fossero semplici pareti di cartongesso.

Un intervento giudicato dal Comitato “una vera e propria deturpazione di un bene storico di valore inestimabile, una “violenza” contro la storia e l’identità del paese”. “Perché? Perché sacrificare l’integrità di un monumento simbolo in nome di un presunto ammodernamento? E soprattutto: chi ha autorizzato questo intervento?”.

Le mura del castello “sventrate”: «perchè?»

Interrogativi che chiamano in causa direttamente l’Amministrazione comunale, responsabile del cantiere, e la Soprintendenza ai Beni Culturali. Proprio a quest’ultima l’avvocato Luciano F. Marranghello ha inviato una segnalazione formale, chiedendo di fare piena luce sull’apertura della nuova porta. A seguito dell’esposto, la Soprintendenza ha chiesto ufficialmente al Comune di San Lorenzo del Vallo chiarimenti sui lavori eseguiti e sulle eventuali autorizzazioni concesse. Domande alle quali l’ente dovrà ora rispondere, dopo che – sottolinea il Comitato – analoghi quesiti erano già stati rivolti all’attuale amministrazione senza ottenere risposte, se non un silenzio definito “omertoso”.

Resta forte l’amarezza per anni di battaglie portate avanti da associazioni, cittadini ed esponenti politici per salvare il Castello dall’incuria e restituirlo alla comunità come motore di valorizzazione culturale e turistica. “È questo il modo di valorizzare un monumento?”, si chiede il Comitato. “Distruggendolo?”.