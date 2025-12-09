Il Castello Svevo raccontato in un video creativo: la Misasi partecipa al concorso nazionale

COSENZA – La magia del Castello Svevo e la creatività di una classe. Cosenza non è mai stata così “vicina” al passato: la classe 2C della Scuola Media “Riccardo Misasi” porta il suo patrimonio storico e artistico nel panorama nazionale con un video creativo che racconta il Castello Svevo come non l’avete mai visto. Gli studenti partecipano, infatti, come unica scuola del Cosentino, al concorso nazionale “Un Giorno da Certosino – Il mio Paese in 3 minuti”, progetto che invita i giovani di tutta Italia a raccontare i luoghi simbolo dei loro territori attraverso brevi filmati.

Storia e fantasia si incontrano

Sotto la guida della professoressa Elena Capocasale e con il coordinamento della dirigente scolastica, dottoressa Stefania Barrese, gli alunni hanno creato un racconto originale: tutto inizia in un’aula di Arte e Immagine, dove Filippo, uno studente, si addormenta e sogna di trovarsi all’interno del Castello Svevo. Qui, i compagni diventano imperatori, dame, poeti e guardie reali, dando vita a un viaggio tra storia e immaginazione.

Un monumento che parla

Il sogno di Filippo diventa una lezione di storia: il Castello Svevo non è solo un edificio antico, ma il cuore pulsante della città. Attraverso il video, il patrimonio medievale cosentino si trasforma in un’esperienza viva e coinvolgente, pronta a conquistare anche il pubblico nazionale.

Sostieni la creatività dei ragazzi

Chi vuole sostenere il progetto può votare il video della 2C direttamente online al seguente link:

https://ungiornodacertosino.it/contestants/sognando-il-castello-svevo/