Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Il Castello Svevo raccontato in un video creativo: la Misasi partecipa al concorso nazionale

Area Urbana

Il Castello Svevo raccontato in un video creativo: la Misasi partecipa al concorso nazionale

La 2C della Scuola Media Misasi trasforma il Castello Svevo di Cosenza in un’avventura unica nel suo genere. Guarda il video creativo e sostieni il progetto unico del Cosentino al concorso nazionale “Un Giorno da Certosino”

Pubblicato

14 secondi fa

il

Castello Svevo scuola Misasi

COSENZA – La magia del Castello Svevo e la creatività di una classe. Cosenza non è mai stata così “vicina” al passato: la classe 2C della Scuola Media “Riccardo Misasi” porta il suo patrimonio storico e artistico nel panorama nazionale con un video creativo che racconta il Castello Svevo come non l’avete mai visto. Gli studenti partecipano, infatti, come unica scuola del Cosentino, al concorso nazionale “Un Giorno da Certosino – Il mio Paese in 3 minuti”, progetto che invita i giovani di tutta Italia a raccontare i luoghi simbolo dei loro territori attraverso brevi filmati.

Storia e fantasia si incontrano

Sotto la guida della professoressa Elena Capocasale e con il coordinamento della dirigente scolastica, dottoressa Stefania Barrese, gli alunni hanno creato un racconto originale: tutto inizia in un’aula di Arte e Immagine, dove Filippo, uno studente, si addormenta e sogna di trovarsi all’interno del Castello Svevo. Qui, i compagni diventano imperatori, dame, poeti e guardie reali, dando vita a un viaggio tra storia e immaginazione.

Un monumento che parla

Il sogno di Filippo diventa una lezione di storia: il Castello Svevo non è solo un edificio antico, ma il cuore pulsante della città. Attraverso il video, il patrimonio medievale cosentino si trasforma in un’esperienza viva e coinvolgente, pronta a conquistare anche il pubblico nazionale.

Sostieni la creatività dei ragazzi

Chi vuole sostenere il progetto può votare il video della 2C direttamente online al seguente link:
https://ungiornodacertosino.it/contestants/sognando-il-castello-svevo/

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA