A Castiglione Cosentino “Le stagioni di una buona sanità”, per celebrare le eccellenze calabresi

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – L’amministrazione comunale di Castiglione Cosentino domani, 3 dicembre alle ore 17.30, lancia il primo appuntamento del progetto “Le stagioni di una buona sanità” che sarà ospitato al Frantoio dei Saperi. In un contesto in cui quotidianamente si raccontano episodi di ospedali che non funzionano, pazienti che muoiono o lunghe attese al pronto soccorso, l’iniziativa intende mettere in luce le eccellenze sanitarie calabresi e il lavoro di professionisti che ogni giorno si impegnano per garantire una buona assistenza ai cittadini.

Castiglione Cosentino e “Le stagioni di una buona sanità”

Il progetto ha l’obiettivo di premiare e incoraggiare chi, in condizioni difficili, riesce a distinguersi nel campo sanitario, valorizzando reparti, strutture e professioni al servizio della comunità. Il primo appuntamento vedrà il conferimento del riconoscimento alla dirigente medico cardiologa e direttore dell’U.O.C. Cardiologia area media Spoke Paola – Cetraro, Maria Teresa Manes, che terrà una relazione sull’importanza della prevenzione cardiovascolare.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, il Rotary Club di Rende, con il presidente Sergio Mazzuca, e l’associazione culturale Palmo, con il presidente Luigi A. Morrone.

Prossimi incontri

I prossimi incontri del progetto vedranno la partecipazione di figure di spicco del panorama sanitario calabrese, tra cui il dott. Gianfranco Filippelli, oncologo; Michele di Dio, urologo e andrologo, professore universitario all’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza e membro del consiglio direttivo nazionale del Collegio Italiano Primari Oncologia Medica Ospedaliera (CIPOMO); e Massimo Gentile, ematologo dell’UOC di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. A margine degli incontri sono previsti momenti di intrattenimento, convivialità e degustazione di prodotti regionali, nell’ottica di promuovere la buona e sana alimentazione come parte integrante della salute.