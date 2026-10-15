Castrolibero: riqualificata l’area di Motta-Fontanesi: un’oasi naturale unica e un percorso ecologico a due passi dalla città

CASTROLIBERO – Un’opera completata e restituita al territorio, il ritiro di un nuovo mezzo per i servizi sociali e un programma di cantieri e interventi che prosegue in diverse zone. A Castrolibero una giornata all’insegna della valorizzazione e del recupero del territorio, dei progetti completati e di quelli in via di ultimazione su tutto il territorio comunale. Il sindaco Francesco Serra ha fatto il punto sulle ultime opere portate a compimento dall’amministrazione comunale e sui nuovi cantieri pronti a partire, evidenziando il costante lavoro per il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture cittadine.

Nuovo mezzo comunale per i servizi sociali

Tra le novità più importanti il completamento dei lavori di riqualificazione dell’area di Motta-Fontanesi e il ritiro di un nuovo automezzo aziendale, avvenuto presso la concessionaria Nissan Chiappetta di Rende alla presenza del vicesindaco con delega ai Servizi Sociali Raffaella Ricchio.

Area Motta-Fontanesi: l’antico percorso immerso nella natura

L’intervento più rilevante dal punto di vista ambientale e storico riguarda la strada interpoderale di Motta-Fontanesi, situata a breve distanza dal Bivio Motta e dal torrente Campagnano. L’opera è stata finanziata con circa 150mila euro di fondi regionali: i lavori, avviati a marzo 2026, si sono conclusi nei primi giorni di ottobre. L’intervento ha interessato un tracciato di circa 760 metri, recuperando un percorso storico che in passato collegava la frazione di Fontanesi con i centri di Cosenza e Mendicino.

«Questa non è la solita strada di città, con il bitume e la segnaletica orizzontale. È una strada interpoderale realizzata rispettando l’ambiente e le caratteristiche del territorio», ha spiegato il sindaco. Piuttosto che ricorrere al tradizionale asfalto, infatti, il progetto ha privilegiato l’ecosostenibilità con un fondo stradale in pietra battuta e materiali drenanti ecocompatibili, la realizzazione di muri in pietra e staccionate in legno e la messa in opera di canalizzazioni per la regimazione delle acque, utili sia per il contrasto al dissesto idrogeologico sia per la prevenzione degli incendi.

Il sindaco di Castrolibero Serra “stregato da questo posto”

«Quando sono arrivato quaggiù sono rimasto incantato», ha ricordato il sindaco di Castrolibero. «Oggi quel percorso è stato recuperato e rappresenta una nuova opportunità per la comunità». L’arteria rappresenta inoltre uno snodo fondamentale per le aziende agricole, vitivinicole e olivicole della zona, che possono ora raggiungere i propri terreni in piena sicurezza. «Particolare attenzione è stata riservata anche alla regimazione delle acque, – ha spiegato il primo cittadino – attraverso interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico e al miglioramento della sicurezza dell’area, anche sotto il profilo della prevenzione degli incendi».

Verso l’area picnic con tavoli, sedute e postazioni per grigliate

L’opera non si limita alla viabilità rurale. L’obiettivo della giunta Serra è trasformare l’area di Motta-Fontanesi in un vero e proprio polmone verde fruibile dalle famiglie. «Vogliamo valorizzare ancora di più quest’area e renderla davvero attrattiva. In appena tre minuti è possibile raggiungere un luogo immerso nella natura, senza allontanarsi dalla città». Dopo le opportune verifiche sulla titolarità dei terreni e la disponibilità delle aree comunali o demaniali, l’amministrazione intende realizzare un’area picnic attrezzata con tavoli, sedute e postazioni per grigliate, creando un punto di ritrovo immerso nella natura a tre minuti dal centro urbano.

Manutenzione stradale e cantieri in chiusura: la mappa degli interventi

Nel corso del sopralluogo, il sindaco Serra ha annunciato anche il nuovo piano per la manutenzione della viabilità comunale, che toccherà diverse aree di Castrolibero a cominciare da Via Motta dove sono previsti tre interventi strategici di asfaltatura, messa in sicurezza e ripristino della segnaletica. Interventi diffusi di manutenzione stradale anche ad Orto Matera, Centro Andreotta e Santa Lucia.

Inoltre, il primo cittadino ha tracciato il punto sui principali cantieri in fase di ultimazione sul territorio:

Cimitero Vecchio e Nuovo: consegna dei lavori entro fine anno per il cimitero vecchio e avanzamento dei nuovi loculi e cappelle;

Parco Palazzotto: inaugurazione programmata per i primi giorni di novembre;

Servizi all’infanzia: collaudo imminente per le strutture dell’asilo nido e della mensa scolastica;

Sociale e Comunità: assegnazione degli alloggi popolari, avanzamento dei lavori a Santa Maria della Stella e completamento della Casa di Ina Rosa, destinata a diventare un centro antiviolenza.

«Noi lavoriamo per il bene di questo territorio, per Castrolibero, per la nostra comunità e per i nostri cittadini, per renderlo sempre un territorio che guarda verso il futuro» ha concluso il sindaco.