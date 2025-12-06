Castrolibero, Francesco Serra alla guida del Comune dopo la decandenza di Greco: «Nel segno della continuità»

CASTROLIBERO – Orlandino Greco ha scelto di ricoprire la carica di consigliere regionale della Calabria e così ieri nella seduta del Consiglio Comunale di Castrolibero ha salutato la sua comunità. Il suo mandato si è concluso e si è aperta una nuova fase amministrativa. Il consiglio ha, infatti, approvato la delibera relativa alla decadenza dalla carica di sindaco di Greco, come previsto dalla normativa vigente.

A subentargli il vicesindaco Francesco Serra che fino alle prossime elezioni assume la guida del Comune. Greco ha rivolto un intervento all’assise, salutando consiglieri, giunta e comunità castroliberese definendo “un pensiero affettuoso a chi ha condiviso con me questi anni”, ribadendo che la democrazia “vive del confronto e delle differenze” e che la politica “ha il compito di trasformare idee e sensibilità in azioni concrete per la vita delle persone”.

Ha ricordato inoltre che “le proposte serie vanno sempre ascoltate, anche e soprattutto se arrivano dall’opposizione, se orientate al bene comune”. L’ormai ex cittadino ha concluso affermando che, pur non essendo più presente in aula, “l’appartenenza profonda a Castrolibero resta il motivo principale per cui faccio politica”.

Castrolibero, Serra ed una nuova fase amministrativa

Dal canto suo Serra ha assicurato che “si proseguirà con competenza e rispetto verso i cittadini”, evidenziando la volontà di garantire continuità amministrativa e di portare avanti i progetti già avviati. “Il nostro impegno – ha sottolineato – sarà quello di mantenere un approccio concreto e responsabile: cura delle opere in corso, attenzione ai servizi e capacità di ascolto del territorio”.

Serra ha parlato di una fase importante per il Comune “che richiede unità, dialogo e partecipazione», assicurando che la struttura amministrativa «sarà vicina ai cittadini e aperta al confronto, sempre con spirito costruttivo”. Ha ribadito inoltre che “il momento che si apre non è soltanto di transizione, ma di lavoro e programmazione”, con l’obiettivo di arrivare alle prossime elezioni “con una macchina comunale efficiente e progetti pronti a essere realizzati”.