Castrolibero, sottratte le luminarie. La denuncia del sindaco: «Gesto deplorevole»

CASTROLIBERO – Come accade nella maggior parte dei borghi e città in questo periodo, le strade e gli angoli più siggestivi si illuminano a festa. Anche a Castrolibero , negli scorsi giorni, erano state istallate le luminarie natalizie per abbellire le strade del territorio comunale in vista del Natale.

“Nel corso di un giro di controllo, ci siamo fermati sul Ponte Marchesato, meglio conosciuto come Lungofiume, e ci siamo accorti purtroppo che sono state sottratte delle luminarie – denuncia – Sono arrabbiatissimo!”.

Il sindaco ha spiegato che si sarebbe recato in caserma per sporgere denuncia: “Dopo tanto impegno e lavoro, vedere lesa l’atmosfera natalizia fa piangere il cuore” parlando di un “gesto deplorevole con il quale oggi abbiamo dovuto fare, purtroppo, i conti”.