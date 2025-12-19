Castrolibero, sottratte le luminarie. La denuncia del sindaco: «Gesto deplorevole»

Segnala una notizia

In un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Castrolibero, Serra denuncia il furto delle luminarie montate sul Ponte Marchesato: “Arrabbiatissimo, sporgo denuncia”

CASTROLIBERO – Come accade nella maggior parte dei borghi e città in questo periodo, le strade e gli angoli più siggestivi si illuminano a festa. Anche a Castrolibero, negli scorsi giorni, erano state istallate le luminarie natalizie per abbellire le strade del territorio comunale in vista del Natale.
Questa mattina la denuncia social del neo sindaco Francesco Serra che ha assunto la guida del Comune dopo la decadenza di Orlandino Greco. In un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Castrolibero, Serra denuncia quanto accaduto. Alcune delle installazioni montate solo qualche giorno fa sono state sottratte. Serra direttamente dal luogo del furto mostra la situazione dicendosi molto arrabbiato.

Castrolibero e le luminarie sottratte, Serra: “Sporgo denuncia”

“Nel corso di un giro di controllo, ci siamo fermati sul Ponte Marchesato, meglio conosciuto come Lungofiume, e ci siamo accorti purtroppo che sono state sottratte delle luminarie – denuncia – Sono arrabbiatissimo!”.
Il sindaco ha spiegato che si sarebbe recato in caserma per sporgere denuncia: “Dopo tanto impegno e lavoro, vedere lesa l’atmosfera natalizia fa piangere il cuore” parlando di un “gesto deplorevole con il quale oggi abbiamo dovuto fare, purtroppo, i conti”.
