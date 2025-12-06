Castrovillari, il centro storico si colora con le bandierine fatte a mano di Luce di Luna

CASTROVILLARI (CS) – Nel centro storico della città del Pollino arriva un tocco di colore speciale. È quello delle bandierine fatte a mano con la tecnica del crochet realizzate dall’associazione Luce di Luna durante gli incontri di “Crochet Therapy” e donate negli scorsi giorni al Comune di Castrovillari.

Luce di Luna è un’associazione impegnata su diversi fronti che si occupa di organizzare numerosi eventi sociali e culturali che arricchiscono il territorio, promuovendo l’integrazione, il benessere collettivo e la partecipazione attiva.

Castrovillari, un dono speciale per il Comune

Queste coloratissimi lavori verranno presto collocati nel centro storico di Castrovillari che si arricchirà di un tocco di arte e vivacità, sostenendo un messaggio di inclusione nelle strade cittadine. L’iniziativa portata avanti dall’associazione, infatti, oltre a stimolare la creatività, ha offerto ai partecipanti anche l’opportunità per socializzare, stare insieme e fare comunità.

Negli scorsi giorni il sindaco Mimmo Lo Polito ha accolto in Municipio alcune volontarie che hanno consegnato i lavori svolti: “Un sincero e sentito ringraziamento all’Associazione Luce di Luna per questa bellissima donazione e per tutto quello che fa ogni giorno nella nostra comunità, contribuendo a renderla più unita, vivace e solidale” ha detto il primo cittadino.