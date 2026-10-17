A Castrovillari si cammina insieme per la prevenzione: torna la Walk for the Cure

CASTROVILLARI (CS) – La città del Pollino si prepara a camminare unita in favore della salute, della solidarietà e della ricerca. Sabato 24 ottobre 2026 Castrovillari ospita la “Walk for the Cure”, la celebre manifestazione promossa a sostegno di Komen Italia per finanziare i progetti dedicati alla prevenzione e al contrasto dei tumori del seno.

L’evento rappresenta una fondamentale occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce, ricordando che prendersi cura della propria salute significa scegliere di non rinviare i controlli.

Walk for the Cure a Castrovillari: programma e il percorso della camminata rosa

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio con un momento di ritrovo previsto per le ore 15:30 in Piazza Municipio. Alle ore 16:00 scoccherà il momento della partenza per un percorso circolare di circa 2 chilometri che si snoderà tra le vie cittadine, tingendo il centro urbano di rosa e messaggi di speranza.

Per partecipare è prevista una donazione minima di 10 euro, con la quale ciascun iscritto riceverà la maglia ufficiale dell’evento Walk for the Cure. L’intero ricavato della giornata sarà devoluto a Komen Italia, associazione in prima linea nella promozione della salute femminile e nella lotta ai tumori mammarie.

Al termine della camminata, verso le ore 17:00, la manifestazione si sposterà all’interno della Sala Consiliare di Castrovillari per l’incontro intitolato “Un filo rosa che ci unisce: prevenzione e ascolto”.

Il momento istituzionale si aprirà con i saluti del sindaco Anna De Gaio e dell’assessore allo sport Onofrio Massarotti. A seguire, il dibattito entrerà nel vivo grazie al contributo della dottoressa Maria Domenica Iuvaro, dirigente psicologa presso l’Ambulatorio territoriale di Psiconcologia, affiancata dalle preziose testimonianze e dagli interventi delle associazioni “Non più soli” e “La gioia”. L’incontro offrirà uno spazio di ascolto, confronto e informazione clinica e psicologica per supportare chi affronta il percorso della malattia e per promuovere stili di vita sani.

Come Partecipare e Informazioni Utili

La prevenzione trae la sua forza dalla partecipazione attiva e dalla capacità collettiva di creare momenti di vicinanza e supporto. L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini, alle famiglie e agli sportivi che desiderano offrire il proprio contributo a una causa di primaria importanza sociale e sanitaria.

Per avere maggiori dettagli sull’evento, sulle iscrizioni o sul percorso, è possibile contattare Federica Cama al numero di telefono 3425253644 oppure consultare il sito ufficiale dell’organizzazione all’indirizzo www.komen.it. “Vi aspettiamo per camminare insieme, perché prendersi cura della propria salute significa anche scegliere di non rimandare” l’invito del sindaco diffuso tramite i social.