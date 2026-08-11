Castrovillari: a rischio la chiusura della filiale di Poste Italiane, la sindaca chiede un confronto con il sindacato

CASTROVILLARI (CS) – La possibile chiusura della filiale di Poste Italiane di Castrovillari, a seguito di un piano di riorganizzazione messo in atto dopo l’acquisto di Tim, sta destando nella cittadina del Pollino non poca preoccupazione. A lanciare l’allarme era stata la segreteria provinciale dell’UGL Cosenza, denunciando una pesante riorganizzazione dei servizi dell’Ente destinata a colpire la Calabria proprio durante la pausa estiva.

Filiale Poste Italiane di Castrovillari, De Gaio:

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Anna De Gaio non nasconde che la preoccupazione espressa dal sindacato combacia con quella politica: «Una decisione di questo tipo rischierebbe di incidere negativamente non solo sui livelli occupazionali, ma anche sulla presenza e sulla qualità dei servizi in un territorio che, al contrario, ha bisogno di essere sostenuto e rilanciato» dice senza mezzi termini.

La possibile chiusura arriverebbe, peraltro, in una fase nella quale l’amministrazione comunale è impegnata a costruire un percorso di rilancio della città e dell’intero comprensorio chiarisce la neo sindaca: «Castrovillari ha una posizione geografica strategica e rappresenta un punto di riferimento per un vasto territorio, che comprende il Pollino e numerosi piccoli e medi Comuni. Abbiamo davanti a noi importanti potenzialità architettoniche, turistiche, gastronomiche e naturalistiche che devono essere valorizzate. Per questo abbiamo bisogno di investimenti, servizi e nuove opportunità, non di arretramenti».

La chiusura e le conseguenze occupazionali

Particolare attenzione viene posta sulle conseguenze occupazionali che una simile scelta potrebbe determinare, con ricadute soprattutto sulle giovani generazioni: «La Calabria, e Castrovillari in particolare – sottolinea la De Gaio– ha bisogno di iniziative coraggiose, capaci di creare condizioni per la crescita sociale ed economica. Ogni scelta che comporti una riduzione dell’occupazione o un indebolimento della presenza dei servizi rischia di andare nella direzione opposta rispetto a quella che intendiamo perseguire».

La soppressione della filiale di Castrovillari, che svolge una funzione organizzativa e gestionale rispetto alle postazioni di Poste Italiane presenti nel territorio di competenza, rappresenterebbe quindi, secondo l’amministrazione, un arretramento significativo. «Non possiamo considerare la possibile chiusura di una filiale come una semplice riorganizzazione interna – conclude la sindaca – perché quando viene meno un presidio si indebolisce anche il rapporto tra il territorio, i cittadini e i servizi. Poste Italiane ha costruito negli anni la propria forza anche attraverso una presenza capillare. Per questo riteniamo necessario aprire un confronto e comprendere le ragioni e le conseguenze di una scelta che rischierebbe di penalizzare un territorio già impegnato in un difficile percorso di crescita».

Un incontro con il sindacato

La sindaca ha quindi annunciato l’intenzione di promuovere un incontro con il sindacato che ha espresso tempestivamente le proprie preoccupazioni, con l’obiettivo di approfondire la situazione e individuare, insieme, le iniziative più opportune e necessarie. «Difendere i servizi, l’occupazione e la capacità del territorio di crescere – conclude– significa assumersi fino in fondo la responsabilità di rappresentare la comunità. Ed è quello che questa amministrazione intende fare».