Castrovillari, infermiera tenta di introdurre un cellullare in carcere. Individuata e denunciata

CASTROVILLARI (CS) – Nei giorni scorsi la Polizia Penitenziaria, nel corso delle attività di sorveglianza, ha sventato il tentativo illecito di introdurre un cellulare nel carcere di Castrovillari.

Le verifiche messe in atto dagli agenti del personale in servizio sotto la guida del comandante Carmine Di Giacomo con la collaborazione del direttore Giuseppe Carrà che ha prontamente attivato le procedure previste, hanno consentito di risalire al responsabile del gesto: sarebbe un’infermiera in servizio nell’istituto penitenziario. Un pronto intervento che ha consentito di preservare l’ordine e la sicurezza in carcere. Tentativi, questi, di andare oltre le regole che spesso si verificano nelle carceri e che costituiscono un vero e proprio reato.

Castrovillari, cellullare in carcere: infermiera denunciata e allontanata

La donna è stata denunciata in stato di libertà e allontanata e sospesa dall’attività lavorativa nella Casa Circondariale del Pollino. Tutta la vicenda, neutralizzata in pochissimo tempo, è stata ricostruita e sottoposta alla Procura della Repubblica di Castrovillari che tramite il pubblico ministero Alessandro D’Alessio ha disposto il sequestro del dispositivo.