Castrovillari, infermieri senza ferie da mesi: notte senza Oss e reparti allo stremo. La denuncia Cgil

CASTROVILLARI (CS) – Ospedale di Castrovillari al collasso. Nei giorni scorsi, la FP CGIL Pollino Sibaritide Tirreno ha scritto alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, denunciando gravi carenze di personale sanitario presso l’Unità Operativa di Medicina dello Spoke punto di riferimento del territorio.

Personale insufficiente e turni massacranti

I Lavoratori assegnati a questa unità operativa sono costretti a ritmi di lavoro incessanti: una dozzina di Infermieri e 4 Operatori Socio-Sanitari devono garantire i turni H24, con 16 posti letto sempre occupati e 4 day hospital.

Un numero di risorse umane largamente insufficiente che determina l’impossibilità per i lavoratori di poter fruire anche solo di un giorno di ferie o permesso. Nel turno notturno, inoltre, non è presente alcun OSS: gli infermieri devono quindi svolgere anche attività non di propria competenza per sopperire alla mancanza di personale.

Infermieri e OSS utilizzati in altri reparti

Un Infermiere di Medicina è assegnato, a turno, al reparto di Gastroenterologia, mentre un OSS deve svolgere attività in Broncopneumologia.

Malgrado le segnalazioni inoltrate nei mesi scorsi, non è stata assegnata alcuna nuova unità lavorativa: non è stato sostituito nemmeno l’Infermiere andato in pensione quasi un anno fa.

Se un lavoratore si assenta per malattia o altri motivi, non viene garantita alcuna sostituzione: chi resta deve coprire ulteriori turni.

Situazione “al limite della sostenibilità”

Quella dell’Unità Operativa di Medicina dello Spoke di Castrovillari è una situazione definita dalla CGIL “al limite della sostenibilità”, con potenziali ripercussioni anche sulla qualità del servizio offerto ai pazienti.

La carenza di personale sanitario è uno dei problemi principali che attanaglia la sanità cosentina e calabrese, mettendo in crisi sia gli ospedali Spoke sia i reparti più delicati.

Castrovillari, un tempo eccellenza sanitaria

Castrovillari è sempre stato considerato un punto di riferimento del sistema sanitario provinciale, ma oggi la carenza di personale – come quella che si registra nel Reparto di Medicina – rappresenta il simbolo di una crisi più ampia che coinvolge l’intero sistema sanitario pubblico provinciale e regionale.

La richiesta: “Servono assunzioni immediate”

La FP CGIL chiede un intervento urgente del Commissario Regionale alla Sanità, invitando ad affrontare finalmente il problema della carenza di:

Medici

Infermieri

OSS

Tecnici sanitari

Figure essenziali per garantire una sanità funzionante

Appello all’ASP di Cosenza

Il sindacato sollecita nuovamente l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza affinché provveda con urgenza ad assegnare nuovi Infermieri e OSS all’Unità Operativa di Medicina di Castrovillari.

L’obiettivo: garantire l’ordinaria attività di assistenza e cura, evitando un ulteriore peggioramento della situazione.