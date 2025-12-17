Castrovillari, premio per l’ISS“Fermi-Pitagora-Calvosa”: primo tra gli istituti della provincia

CASTROVILLARI (CS) – Un brillante traguardo quello raggiunto dall’ISS “Fermi-Pitagora-Calvosa” di Castrovillari, classificatosi primo tra tutti gli istituti della Provincia di Cosenza, per la sezione Istituti Tecnici, nel corso del prestigioso Premio di “Belle Storie di alternanza e competenze”, organizzato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Cosenza e giunto oggi alla sua VII edizione.

Ad essere coinvolti nel progetto sono stati gli studenti della classe V A AFM art. SIA che hanno presenziato alla cerimonia di premiazione, organizzata e curata dalla Responsabile di Settore Alessia Cucunato, premiati direttamente dal Presidente della C.C.I.A.A. Klauss Algieri.

Ad accompagnarli, nella splendida cornice della Camera di Commercio di Cosenza dove si è svolta la premiazione, il dirigente scolastico Raffaele Le Pera e i docenti Lucio Bonifati, coordinatore del progetto e Roberto Galima, tutor. Davanti alla commissione giudicatrice, gli studenti Gabriele Le Voci, Chiara Lo Polito, Gloria Palermo e Marika De Tommaso, in rappresentanza del gruppo di lavoro, hanno esposto l’idea progettuale e tra gli applausi di un pubblico attento hanno voluto rimarcare l’impegno profuso dagli stessi e la crescita professionale ed umana raggiunta.

Castrovillari, ISS “Fermi-Pitagora-Calvosa”: un’idea di impresa vincente

Un primo posto quello dell‘istituto del Pollino, raggiunto grazie ad un progetto di natura triennale legato alla forma dell’impresa simulata che gli studenti della VA AFM art. SIA hanno curato sotto ogni aspetto. Nello specifico la creazione e gestione di una mensa scolastico-aziendale da destinare ad una popolazione media di studenti, docenti e personale Ata di circa 3.600 unità gravitanti giornalmente nel capoluogo del Pollino.

La capacità di interfacciarsi con un gruppo di Partner esterni di rilievo, quali IntesaSanPaolo, Gruppo Barbieri di Altomonte, BCC Mediocrati, l’Ordine dei Dottori Commercialisti, lo Studio notarile Mattera, New Program s.r.l. di Rende e Sistemi S.p.a., ha permesso agli studenti di creare un’idea di business vincente e fattibile.

Grande la soddisfazione del dirigente scolastico Raffaele Le Pera e del coordinatore del progetto, prof. Lucio Bonifati, sempre più convinti che si stia creando una vera scuola d’impresa, un progetto scolastico imponente che avvicina i ragazzi sempre di più al mondo del lavoro, preparando gli stessi alle sfide del futuro.