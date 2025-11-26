Castrovillari, in città spuntano curiosi manifesti anonimi. Un incipit per le elezioni?

CASTROVILLARI (CS) – Nella città del Pollino c’è grande fermento in vista delle prossime elezioni amministrative. Quali saranno gli schieramenti che si presenteranno a Castrovillari? Chi scenderà in campo? Ancora non c’è nulla di chiaro nella mappa delle prossime elezioni amministrative. Tutto rimane, per il momento, avvolto in una nube di incertezze e voci che circolano veloci, senza però nessuna certezza.

Ed è proprio in questo limbo pre-elettorale che nei scorsi giorni, in città, sono comparsi alcuni curiosi manifesti anonimi. Semplici quanto incisivi, e molto colorati. Di certo si fanno notare. Cosa hanno in comune? Un invito alla partecipazione collettiva, alla cittadinanza attiva, al fare senza restare un passo indietro.

Castrovillari ed i manifesti anonimi: un messaggio per i cittadini?

“Non restare in disparte”, “Partecipa per costruire un’alternativa”, “Pensa al cambiamento”, “Realizza il futuro possibile”: questi i messaggi che si leggono sui manifesti che campeggiano in diverse zone della città. A guardarli, analizzandoli con un occhio attento, l’invito pare essere quello di riappropriarsi della politica come “cosa pubblica“, a mettere in campo una presenza civica semplice ma incisiva che forse per troppo tempo è stata messa da parte, per far ripartire la città.

Un incipit di qualcosa di nuovo che protrebbe arrivare con le prossime elezioni amministrative? Un preludio di uno schema già strutturato o nulla di ciò? È questo quello che i cittadini di Castrovillari si chiedono e nel frattempo sale da un lato la curiosità e dall’altro la suspance.