Castrovillari, spari contro un commerciante di 45 anni. E’ caccia all’autore del gesto

Paura nella tarda serata di ieri a Castrovillari. I carabinieri sono al lavoro per risalire e rintracciare l’autore della sparatoria avvenuta in corso Garibaldi

1 ora fa

Carabinieri Castrovillari

CASTROVILLARI – E’ avvenuta intorno alle 23 di ieri sera a Castrovillari, l’aggressione a mano armata ai danni di S.T., 45 anni, titolare di un’attività di street food su corso Garibaldi. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo con volto semi travisato sarebbe arrivato da Via Cairoli, e dopo aver sostato per alcuni minuti davanti all’attività, forse per evitare testimoni, è entrato nel locale ed ha esploso un colpo con una pistola ad aria compressa contro il commerciante. Il soggetto si è poi dileguato facendo perdere le sue tracce. I carabinieri ritengono che ad attenderlo fuori ci fosse un’auto e dunque un complice.

Il 45enne si è recato immediatamente verso la caserma dei Carabinieri, situata a pochi metri dalla sua attività, dove è stato soccorso e poi trasportato dai sanitari del 118 in ospedale. L’uomo non sarebbe in gravi condizioni. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno anche analizzando i filmati delle telecamere della zona. Potrebbe trattarsi di una sorta di avvertimento legato al racket ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

