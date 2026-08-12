Castrovillari, svolta per la strada dell’Ejano: al via la Conferenza di Servizi. De Gaio: «Opera attesa da decenni»

CASTROVILLARI (CS) – Entra nel vivo il completamento e la messa in sicurezza della SP 263, ex SS 105 con l’indizione della Conferenza di Servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un importante passo avanti verso la realizzazione della strada dell’Ejano, infrastruttura attesa da decenni da Castrovillari e dall’intero comprensorio.

Strada dell’Ejano a Castrovillari: focus sul collegamento tra Pollino e Sibaritide

“La Conferenza dei Servizi – sottolinea la sindaca Anna De Gaio – rappresenta finalmente un passaggio concreto verso un’opera strategica per il nostro territorio. Dopo anni di attesa, siamo davanti a un percorso amministrativo che può condurci alla sua effettiva realizzazione”.

La strada dell’Ejano avrà un ruolo importante nel collegare il Pollino con la Sibaritide e il corridoio ionico, migliorando i collegamenti tra Castrovillari, Cassano all’Ionio e lo svincolo A2 di Frascineto e favorendo la mobilità di cittadini e merci.

“Non si tratta soltanto di una nuova infrastruttura viaria – continua De Gaio – ma di un’opera che può contribuire a superare lo storico isolamento del nostro territorio, rendendolo più accessibile e competitivo e creando nuove opportunità per imprese, turismo e sviluppo economico”.

De Gaio: “Guardare al futuro con più fiducia”

La sindaca esprime quindi apprezzamento per il lavoro portato avanti dalla Regione Calabria, dal presidente Roberto Occhiuto e dall’assessore Gianluca Gallo, insieme alle amministrazioni dei territori interessati. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a mantenere vivo questo progetto. La strada dell’Ejano è un’opera che il territorio attende da decenni e oggi possiamo finalmente guardare al futuro con maggiore fiducia. Il nostro auspicio è che questo percorso prosegua rapidamente fino alla realizzazione dei lavori”.

La Conferenza dei Servizi consentirà ora di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari per completare l’iter progettuale e procedere verso le successive fasi, fino alla gara e all’affidamento dei lavori. L’opera, inserita nella programmazione regionale e finanziata nell’ambito dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria con risorse FSC 2021-2027, entra così in una fase fondamentale dell’iter amministrativo e progettuale.