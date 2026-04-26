Cavese-Cosenza 1-1. I rossoblu finiscono quarti, giocheranno il secondo turno play-off il 6 maggio al Marulla

CAVA DE’ TIRRENI (SA) – Cavese-Cosenza finisce 1 a 1, con i rossoblu che si finiscono la stagione regoalre al quarto posto finale in classifica dietro la Salernitana (vittoriosa 3 a 1 a Foggia) e il Catania che pareggia 1 a 1 contro l’Atalanta under 23. I lupi entreranno in scena nel secondo turno play-off regionale mercoledì 6 maggio. Gara secca al Marulla contro la peggior piazzata tra le qualificate del 1° turno e con due risultati su tre per accedere la primo turno nazionale.

Anche un successo non avrebbe cambiato l’esito finale della classifica con il Cosenza che per buona parte della gara ha viaggiato con i tre punti in tasca, grazie alla rete lampo di Jaime Baez bravo a ribattere in rete un pallone deviato da Sposito dopo la conclusione di Florenzi. Garritano, con un prodigioso intervento difensivo, salva su Fusco mentre ancora Baez (conclusione alta) e Mazzocchi (tiro deviato) sfiorano il raddoppio. Nella ripresa, con ritmi da fine stagione, le uniche occasioni sono quella di Ubaldi, che trova la risposta di Pompei in uscita e per il Cosenza di Emmausso che di testa scheggia il palo.

Poi, nel finale, il pasticcio di Caporale che si addormenta in area e perde un pallone sanguinoso che permette al neo entrato Gudjohnsen di pareggiare per la Cavese con in sinistro forte e preciso. Poi il triplice fischio mentre dagli altri campi arrivano tutti i verdetti con Foggia, Siracusa e Trapani retrocesse in Serie D. Questi gli accoppiamenti del primo turno play-off: Casertana-Atalanta U23, Crotone-Audace Cerigonola e Monopoli–Casarano.

Cavese-Cosenza le scelte di Buscè

Come dichiarato alla vigilia dal tecnico del Cosenza Buscè, rispetto al successo interno di una settimana fa cambi si, ma non stravolgimenti per l’ultima di campionato, complice la necessità di gestire i cinque diffidati in rosa. In difesa Cannavò scala sulla linea dei terzini a destra, mentre a sinistra Ferrara rileva il posto di Caporale, che torna al centro per sopperire all’assenza dell’infortunato Dametto. Novità importanti anche in mediana, dove Langella parte inizialmente dalla panchina per lasciare spazio alla regia di Garritano; al suo fianco confermata la fiducia a Ba, che vince il duello con Contiliano. In attacco si rivede Florenzi dopo la squalifica. Insieme a Jaime Baez avrà il compito di innescare Mazzocchi.

Zampata vincente di Baez, Cosenza subito in vantaggio

Nemmeno due minuti di orologio e il Cosenza mette già in naso avanti, con la prima rete stagionale di Jaime Baez. Ferrara imbecca sul vertice sinistro d’attacco Florenzi che entra in area e conclude in diagonale sul secondo palo. Sposito si allunga e devia la sfera che finisce sui piedi dell’accorrente Beaz che scaraventa la ribattuta sotto la traversa e festeggia nel meglio dei modi i suoi 31 anni compiuti proprio ieri. Da Foggia arriva poco dopo la notizia del vantaggio della Salernitana con le due squadre che restano appaiate si portano a 1 punto dalla Casertana.

Garritano conclude a lato, poi è miracoloso a salvare su Fusco

Con il vantaggio sono i padroni di casa a dover fare la gara con i rossoblu pronti a sfruttare le ripartenze. Al 12′ Ferrara crossa in area per Mazzocchi che riesce a stoppare ma non a girarsi con la sfera che finisce nelle mani di Sposito. Tre minuti dopo ci prova Garritano: destro dai 25 metri che termina largo non di molto.

Al 17′ è la Cavese a rendersi pericolosissima con Fusco, che si ritrova un pallone d’oro a due passi da Pompei, ma in ripiegamento proprio Garritano è miracoloso e in scivolata riesce ad anticipare la conclusione che sembrava a botta sicura. Sulla stessa azione la Cavese si gioca una card FVS per un presunto tocco con le mani, ma dopo aver rivisto le immagini il signor Mastrodomenico fa segno di proseguire.

Conclusioni di Baez e Mazzocchi: Cosenza vicino al raddoppio

I padroni di casa battono senza esito tre corner di fila mentre i rossoblu hanno in Florenzi l’uomo in più con le sue accelerate improvvise, anche se il più pericoloso resta Baez che al 37′ va vicino al raddoppio (e alla doppietta) sparando di sinistro in curva un pallone arrivato sui piedi dopo un batti e ribatti in area. Al 41′ il Cosenza costruisce un’altra ghiotta occasione sull’asse Mazzocchi-Florenzi, con l’attaccante che calcia a botta sicura ma si vede deviata la conclusione da Peretti che si immola salvando la Cavese. Si va al riposo con la classifica che vede Catania, Salernitana e Cosenza tutte a quota 69, ma per la classifica avulsa tutto resterebbe invariato.

Pompei in uscita su Ubaldi, Palo scheggiato di testa da Emmausso

La ripresa se apre senza cambi e con il destro di Cannavò che termine altro sopra la traversa. Poco dopo Baez imbecca sul secondo palo Garritano che sbaglia lo stop sul più bello mentre Buscè ridisegna l’attacco facendo uscire proprio Baez e Mazzocchi per Emmausso e Beretta. Dall’altra parte Pompei è bravissimo un uscita a murare la conclusione di Ubaldi imbeccato in verticale da Fella. Il portiere del Cosenza, al 63′, deve intervenire nuovamente per smanacciare in angolo un tiro-cross velenoso di Munari.

La Cavese, grazie anche ai cambi e all’ingresso di Olrando e Munari, alza la pressione ma lascia anche più spazi ai rossoblu per le ripartenze. Altra girandola di cambi da una parte e dall’altra e con un’occasione per i rossoblu griffata Emmausso che su un lungo cross di Cannavò rimette al centro di testa con il pallone che scheggia il palo e termina sul fondo. Da Foggia non arrivano buone notizie con il tris dei campani che rede vano il successo del Cosenza che finirebbe dietro Catania e appunto Salernitana nella classifica avulsa a tre.

Erroraccio di Caporale, Gudjohnsen pareggia per la Cavese

Ma al minuto 85′ arriva l’erroraccio di Caporale che permette alla Cavese di pareggiare. Il difensore si addormenta in area non rinviando un pallone scodellato dalla destra. Come un falco si avventa Diarrassouba che ruba il pallone e serve il figlio d’arte Gudjohnsen che da due passi fa secco Pompei con un sinistro potente. Beretta butta nella mischia Perlingieri per Ba autore di una buona gara. Ma negli ultimi minuti non succede più nulla. Il Cosenza termina il campionato al 4′ posto.

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CAVESE 1919 (3-5-2): Sposito; Evangelisti (74′ Gudjohnsen), Peretti, Loreto; Ubani (59′ Munari), Fella, Awua (80′ Maiolo), Diarrassouba, Macchi; Ubaldi (80′ Di Costanzo), Fusco (59′ Orlando)

Panchina: Boffelli, Manzo, Luciani, Nunziata, Imparato, Bolcano, Maiolo, Gudjohnsen, Cionek, Munari, Orlando, Minaj, Yabre, Visconti, Di Costanzo,

Allenatore: Di Giacomo (Prosperi squalificato)

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Caporale, Moretti, Ferrara; Ba, Garritano (74′ Contilioano), Palmieri (74′ Langella); Baez (58′ Beretta), 34 Florenzi; 30 Mazzocchi (68′ Emmausso)

Panchina: Vannucchi, Vettorel, Ciotti, Pintus, D’Orazio, Contiliano, Contiero, Langella, Emmausso, Beretta, Achour, Perlingieri

Allenatore: Antonio Buscè

Arbitro: Signor Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Signori Luca Bernasso di Milano e Daljit Singh di Macerata

Quarto uomo: Signor Mattia Maresca di Napoli

FVS: Signor Alessandro Marchese di Napoli

Ammoniti: Cannavò (C)

Espulsi:

Angoli: 5-2

Recupero: 3′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e mite a Cave D’è Tirreni, con una temperatura di circa 19 gradi. Terreno del Simonetta Lamberti in discrete condizioni. Presenti poco più di 2500 spettatori, con 6 tifosi rossoblu sistemati nel settore ospiti ma senza nessuno tifoso residente in provincia a cui è stata vietata la trasferta. In panchina per la Cavese il vice Umberto Di Giacomo con Prosperi squalificato.