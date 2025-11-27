Celico: riapre il consultorio familiare, istituita la prima AFT del distretto di Cosenza

CELICO – Ha riaperto ufficialmente il consultorio familiare di Celico e, contestualmente, è stata istituita la prima AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) del distretto sanitario di Cosenza, “Celico 1”. Un risultato significativo per il territorio, accompagnato anche dal ripristino del servizio di guardia medica.

“Si tratta di un traguardo molto importante – ha dichiarato il sindaco di Celico, Matteo Lettieri, durante l’inaugurazione – perché la medicina territoriale rappresenta il futuro. Per i nostri territori questo è un servizio fondamentale, estremamente rilevante per tutti i paesi della fascia presilana”.

Il consultorio familiare, che negli anni passati aveva rischiato la chiusura, è stato non solo riaperto ma anche potenziato. “Per quattro giorni a settimana – ha spiegato ancora il sindaco Lettieri – sarà presente la ginecologa, insieme a tutte le figure e i servizi previsti all’interno di un consultorio storico”.

Quello di Celico, infatti, fu il primo consultorio aperto in Calabria, nel lontano 1979. Oggi, grazie all’impegno dell’ASP di Cosenza, torna a essere un punto di riferimento per la comunità e per l’intera area presilana.