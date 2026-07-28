Celico, ufficio postale completamente rinnovato: nuovi servizi grazie al progetto Polis

CELICO (CS) – L’ufficio postale di Celico torna a disposizione dei cittadini dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. La sede di piazza Gustavo Valente è stata completamente ammodernata per ospitare, oltre ai tradizionali servizi postali, anche numerosi servizi della Pubblica amministrazione. L’iniziativa rientra nel programma dedicato ai Comuni con meno di 15 mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale e contribuire al rilancio delle aree interne.

Riapre l’ufficio postale di Celico: nuovi spazi e servizi per i cittadini

L’ufficio è stato rinnovato con nuovi arredi, una sala d’attesa più accogliente, una corsia dedicata agli ipovedenti, un sistema di illuminazione a basso consumo energetico e soluzioni a ridotto impatto ambientale. È stato inoltre installato uno sportello ribassato, pensato per agevolare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione.

Tra le novità disponibili figurano il rilascio dei certificati anagrafici e diversi servizi INPS, come il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello OBIS M. Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono inoltre richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, senza recarsi in Questura, con la possibilità di riceverlo direttamente a domicilio.

Orari e obiettivi del progetto Polis

L’ufficio postale di Celico osserva il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. Con il progetto Polis, Poste Italiane punta a rafforzare la propria presenza nei piccoli Comuni, ampliando l’offerta di servizi ai cittadini e contrastando il progressivo spopolamento e la riduzione dei servizi nei territori, confermando il ruolo strategico della rete degli uffici postali come punto di riferimento per le comunità locali.