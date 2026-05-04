Celico, Viadotto Cannavino. Matteo Lettieri: “grande opportunità per il territorio”

CELICO – Ha accolto positivamente il sindaco di Celico, Matteo Lettieri, l’annuncio di ANAS sulla realizzazione del nuovo Viadotto Cannavino lungo la Strada Statale 107 ‘Silana Crotonese’, una bella notizia per il territorio non solo di Celico, ma per l’intero territorio presilano e per l’Altopiano silano. “Una infrastruttura importantissima – l’ha definita il sindaco di Celico Matteo Lettieri – che rappresenta un miglioramento per il collegamento tra Crotone e Paola”.

Anche perché val la pena ricordarlo la Strada Statale 107 ‘Silana Crotonese’, oltre che dai tanti turisti è percorsa quotidianamente da migliaia di pendolari. ANAS non ha ancora annunciato la data di inizio dei lavori ma non dovrebbe tardare ad arrivare perché già nei mesi scorsi sono stati già eseguiti i primi espropri. La realizzazione del nuovo viadotto, lo ricordiamo, non pregiudicherà affatto la circolazione su quello attuale perché sarà realizzato di fianco a quello già esistente e quello attuale sarà eliminato, solo dopo la realizzazione del nuovo.

Il nuovo Viadotto Cannavino sarà inoltre dotata di sistemi di isolamento sismico

Le pile, con altezze importanti, fino a 80 metri, saranno fondate su sistemi profondi progettati per assicurare elevata stabilità anche in presenza di azioni sismiche. L’opera sarà inoltre dotata di sistemi di isolamento sismico, in linea con le normative vigenti.

L’investimento complessivo, suddiviso in due stralci, di cui il primo in esecuzione relativo alle opere di monitoraggio ambientale, bonifica ordigni bellici, disboscamento, cantierizzazione, fondazioni, spalle e pile, prevede un investimento complessivo pari a circa 35 milioni di euro.