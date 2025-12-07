ROMA — Il 59° rapporto Censis fa emergere una fotografia sugli italiani che non sarebbero tipi da “Grand Hotel Abisso”, dove abbandonarsi ai piaceri sfrenati prima del crollo imminente. Nella vita reale, tra piccole cicatrici e grandi minacce, il popolo italiano dimostra sagacia, misura e un approccio positivo all’esistenza. Il piacere non è evasione dalla realtà: è parte del vivere quotidiano, espressione di una vocazione edonistica che si manifesta soprattutto nella sessualità.

Censis, il boom del sesso virtuale

Secondo il 59esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2025, quasi due terzi degli italiani tra i 18 e i 60 anni (62,5%) hanno una vita sessuale intensa, con rapporti settimanali. Tra i giovani sotto i 35 anni, la percentuale sale al 72,4%. Le pratiche più diffuse includono preliminari regolari (78,8%), sesso orale (74,2%), masturbazione reciproca (58,2%), sesso anale (32,6%), sexting (30,2%) e uso di sex toys (26,4%). Pratiche meno convenzionali, come feticismo o bondage, interessano una minoranza (14%).

Riguardo al sesso virtuale, quasi 1 italiano su 3 (30,2%) pratica sesso online; tra i giovani under 35, quasi la metà (43,4%) fa sexting. Per quanto riguarda il sesso reale, due terzi degli italiani tra 18 e 60 anni (62,5%) hanno rapporti sessuali frequenti:

– ogni giorno: 5,3%;

– 2-3 volte a settimana: 29,9%

– una volta a settimana: 27,3%

– pratiche estreme: 7,7%

Cambia anche la sessualità femminile

Per la maggioranza delle donne italiane, il sesso ha la funzione primaria di dare piacere (61,6%), e oltre metà separa sessualità e amore. Il rapporto Censis, evidenzia che il 78,8% prende l’iniziativa nella relazione, mentre il 63,7% considera superati gli stereotipi di genere tradizionali.

Tuttavia, permangono alcuni falsi miti sulla contraccezione: il 16,6% crede che non si possa rimanere incinta durante le mestruazioni e il 5,1% attribuisce alla pillola la protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili. Un paese dunque, in equilibrio tra piacere, autonomia e consapevolezza, in cui la sessualità, i legami affettivi e la cura di sé convivono con l’impegno sociale e la lunga durata della vita.