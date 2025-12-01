Cento giovani ciclisti a Fuscaldo: successo per la 1ª edizione di “Cx delle Alici”

FUSCALDO (CS) – Ieri a Fuscaldo ha ospitato la prima edizione della “Cx delle Alici di Fuscaldo”, evento di ciclocross che ha portato sul Tirreno oltre 100 giovani atleti provenienti da Calabria e altre regioni italiane. La manifestazione si è svolta presso lo stadio “Gianluigi Zicarelli” con il patrocinio del Comune e del Coni Calabria, attirando appassionati e tifosi che hanno potuto assistere a gare entusiasmanti e combattute.

La tappa a Fuscaldo

inserita nel circuito interregionale “CX del Sud”, ha visto la collaborazione della Loco Bikers di Michele Lavieri, già presidente della Commissione Nazionale Ciclocross FCI, con il Comune guidato dal sindaco Giacomo Middea. Il tracciato, ispirato alle gare del Nord Europa, ha incluso percorsi sulla sabbia della costa di Fuscaldo, offrendo spettacolo e valorizzando il territorio in chiave sportiva e turistica.

«Siamo soddisfatti di aver portato a Fuscaldo tanti giovani atleti – ha dichiarato la consigliera delegata allo sport Adriana Ramundo – la manifestazione ha animato il nostro territorio e ha messo in luce le potenzialità della nostra città come meta sportiva tutto l’anno».

All’inaugurazione era presente anche il Presidente Regionale CONI, Tino Scopelliti, rimasto colpito dalla bellezza del paese. L’evento conferma Fuscaldo come luogo in grado di coniugare sport, turismo e crescita collettiva della comunità.