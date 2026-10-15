Un Centro SAI per minori a Mormanno: l’accoglienza che salva il borgo e le scuole dallo spopolamento

MORMANNO (CS) – Il Comune punta a rafforzare le politiche sociali e dell’inclusione attraverso la creazione di un centro SAI dedicato ai minori. Lo ha spiegato ieri, tramite una comunicazione ufficiale diffusa sui social, il sindaco Paolo Pappaterra che ha spiegato che tramite una delibera, definita “importante e condivisa da tutti gli assessori e tutta la maggioranza” il Comune parteciperà alla manifestazione di interesse del Ministero dell’Interno per avere un centro SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione).

II centro sarà dedicato interamente ed esclusivamente all’accoglienza dei minori per un massimo di 15 unità. L’istituzione di un centro appartenente alla rete SAI rappresenta per il territorio non soltanto un presidio di solidarietà, ma anche un’opportunità di crescita e sviluppo per l’intera comunità.

A Mormanno un Centro SAi per minori: “Accoglienza e salvaguardia della comunità”

I progetti SAI si distinguono infatti per un approccio che va oltre la semplice accoglienza materiale, garantendo percorsi integrati di assistenza psicopedagogica, mediazione linguistica, formazione e inserimento sociale. L’attivazione della struttura a Mormanno consentirà inoltre di creare nuove sinergie con le realtà sociali, scolastiche ed educative locali, favorendo un’integrazione autentica e partecipata.

“Questo significa – ha ribadito il primo cittadino – poter avere dei bambini accolti nel nostro borgo ma nello stesso tempo, come stanno facendo tantissime altre comunità del territorio, della regione e dell’intero Paese, possono essere anche uno strumento e una leva per salvaguardare la nostra comunità, per le nostre scuole ma anche per nostra micro economica locale”.

L’iniziativa mira a strutturare un modello di ospitalità protetto e qualificato, capace di offrire risposte concrete alle esigenze dei più giovani che si trovano in condizioni di vulnerabilità e necessità e allo stesso tempo alle comunità locali di mantenersi vive, rispondendo alla piaga dello spopolamento.