Nasce il Centro per la Salute del Cervello: un progetto collettivo dedicato alla memoria di Chicco Occhiuto

COSENZA – “È il tentativo di restare accanto a Chicco, al suo sguardo limpido e capace di vedere gli altri senza giudicarli”. Con queste parole il senatore Mario Occhiuto annuncia che il prossimo 2 dicembre, a Roma, nella prestigiosa Sala Koch del Senato, sarà firmato il protocollo d’intesa tra UNICAL, CNR e la Fondazione “Le idee di Chicco” per la creazione del Centro per la Salute del Cervello e le Neuroscienze Avanzate – Francesco Occhiuto.

Occhiuto: «progetto nato da un bisogno silenzioso»

“Un passo formale che segna l’avvio di un progetto ambizioso e necessario”. “Provare a costruire qualcosa che tenga vicino chi amiamo – scrive Mario Occhiuto sui social – e trasformarne la presenza in una luce capace di aiutare ancora”. “Si tratta di una costruzione collettiva nata dall’impegno congiunto di università, ricercatori, psicologi e istituzioni, uniti dall’obiettivo di dare alla salute mentale più spazio, più ascolto e soprattutto più ricerca. Un percorso che cresce grazie al contributo di molte persone: amici, professionisti, sostenitori, e di chi ha portato luce, competenze e vicinanza in mesi delicati e intensi”.

“Dentro questa iniziativa, però, vive anche una dimensione intima, personale. È il tentativo di restare accanto a Chicco, al suo sguardo limpido e capace di vedere gli altri senza giudicarli. Non è un progetto nato dalla forza – quella spesso manca – ma da un bisogno silenzioso e talvolta doloroso, che attraversa una famiglia e la tiene unita nella ricerca di un modo per trasformare la memoria in bene condiviso”.

“Il nuovo Centro vuole essere un luogo umano e semplice, dove fragilità e conoscenza possano incontrarsi davvero. Se riuscirà ad aprire anche solo un piccolo varco di speranza per qualcuno, allora questo progetto avrà un senso. Un senso collettivo, fatto del contributo di tutti coloro che credono in questa visione e la stanno costruendo insieme”.