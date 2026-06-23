Centro storico di Cosenza, Orrico: «Si va verso un piano straordinario di rigenerazione e recupero»

COSENZA – Il futuro del centro storico di Cosenza si dirige verso la rigenerazione urbana e sul recupero del patrimonio privato. Oltre ai fondi già stanziati, potrebbe aprirsi un nuovo spiraglio per il riassetto della parte storica della città. All’interno del decreto Piano Casa, infatti, il governo ha accolto un ordine del giorno presentato da Anna Laura Orrico, deputata e coordinatrice calabrese del Movimento 5 Stelle, che impegna ufficialmente l’esecutivo a prevedere un piano straordinario per la tutela e il risanamento economico, sociale e urbano del centro storico.

Centro storico di Cosenza, la proposta di Orrico ed il piano di riqualificazione

È la stessa Orrico a precisarlo in una nota specificando che l’iniziativa ricalca una proposta di legge depositata dalla stessa Orrico a inizio legislatura, mirata al riuso e alla riconversione di immobili pubblici e privati degradati a fini sociali e abitativi, sposando la filosofia del consumo di suolo zero.

“Al di là, infatti, dei 90 milioni di euro previsti dal Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritti quando ricoprivo il ruolo di Sottosegretaria di Stato ai Beni culturali e che oggi risentono, purtroppo, dei ritardi di alcune amministrazioni deputate a realizzare i lavori, – soecifica la deputata – il centro storico di Cosenza necessita di un piano di riqualificazione che intervenga sul patrimonio immobiliare privato dando la possibilità allo Stato di mettere in sicurezza l’abitato”.

L’appello ai parlamentari: “Avviare un percorso verso una legge speciale”

“Il fatto che il governo – prosegue l’esponente pentastellata – abbia deciso di prendere un impegno, seppure senza vincoli cogenti, rispondendo positivamente alla mia proposta, rappresenta una opportunità. Ecco perché sarebbe opportuno che i colleghi parlamentari di maggioranza del territorio che hanno a cuore le sorti del centro storico, come enunciato in numerosi appelli, insistano per cogliere questa occasione e avviare un percorso verso una legge speciale che consenta allo Stato di investire risorse e attivare una serie di strumenti per consentire alle amministrazioni di prossimità di intervenire adeguatamente soprattutto sugli immobili privati quando i proprietari non intendano manutenerli, per prenderne possesso, metterli in sicurezza e trasformarli in nuovi spazi abitativi a costi calmierati, spazi per la socialità e la creazione di imprese legate alle specificità della città”.

“Purtroppo – conclude Anna Laura Orrico – il nostro centro storico, come spesso accade in Italia, si è trasformato nel tempo in una periferia nonostante l’impegno di chi ci vive, opera, lavora. Per rilanciarlo è fondamentale intervenire massicciamente su più fronti, canalizzando fondi regionali, nazionali ed europei come accaduto in altre realtà del sud dove la politica ha saputo valorizzare e recuperare un pezzo di città restituendolo alla comunità e trasformandolo in un hub sociale, economico, culturale e turistico”.