Cerca funghi e finisce bloccato su uno sperone a Francavilla: salvato 71enne

Il Soccorso Alpino Speleologico calabrese è intervenuta con una squadra di tecnici per fornire soccorso ad un uomo di 71 anni a Francavilla marittima

1 minuto fa

FRANCAVILLA MARITTIMA (CS) – Questo pomeriggio a Francavilla marittima, nel Cosentino, la stazione Pollino del Soccorso Alpino Speleologico calabrese è intervenuta con una squadra di tecnici per fornire soccorso ad un uomo di 71 anni in zona Timpa della Motta, un’area archeologica situata sull’omonima collina.

L’uomo, uscito alla ricerca di funghi, ha perso l’orientamento e confondendo il sentiero si è portato fino ad una zona impervia su uno spuntone isolato ed esposto non riuscendo più a fare ritorno. Il pronto intervento degli operatori del Soccorso Alpino che già si trovavano in zona, ha permesso di raggiungere rapidamente l’uomo, prestargli aiuto con semplici manovre di soccorso e, attraverso delle tecniche di assicurazione, garantirne il rientro in sicurezza.

