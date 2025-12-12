Cerisano inaugura il “Punto di Facilitazione Digitale”: servizi gratuiti per ridurre il divario tecnologico

CERISANO (CS) – E’ operativo nella Casa Comunale di Cerisano il Punto di Facilitazione Digitale per favorire inclusione e partecipazione. Un servizio gratuito, voluto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Lucio Di Gioia e promosso da ASC Cosenza APS nell’ambito dell’ATS n.1 di Cosenza e del programma nazionale Repubblica Digitale, sostenuto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dalla Regione Calabria, con fondi europei del Next Generation EU.

A Cerisano il progetto “Il Digitale a portata di Tutt3”

Il progetto, intitolato “Il Digitale a portata di Tutt3”, nasce con l’obiettivo di ridurre il divario tecnologico e rendere più semplice e sicuro l’accesso dei cittadini ai servizi online della Pubblica amministrazione, garantendo pari opportunità e una più ampia partecipazione alla vita pubblica.

Il Punto Digitale

E’ attivo nei locali del Municipio in via San Pietro 1, il martedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 12, offre supporto personalizzato, anche online, per l’utilizzo di internet e dei principali strumenti digitali. I cittadini potranno ricevere assistenza nell’attivazione dello SPID, della Carta d’Identità Elettronica, dell’App IO, della PEC, oltre che nell’accesso ai portali istituzionali. Previsti anche incontri di gruppo e sessioni dedicate alla navigazione sicura e all’uso consapevole dei social network.

«Con questo progetto – afferma il sindaco Lucio Di Gioia – vogliamo offrire ai nostri cittadini un aiuto concreto per affrontare le sfide della digitalizzazione. Il nostro obiettivo è trasformare Cerisano in un punto di riferimento per l’inclusione digitale, senza barriere anagrafiche o culturali».