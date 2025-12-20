Inferno in casa a Cetraro: donna trovata carbonizzata, marito in gravi condizioni

CETRARO (CS) – Un drammatico episodio si è verificato a Cetraro, dove un incendio divampato al primo piano di un’abitazione in località Sottocastello, nelle vicinanze di un ristorante, ha provocato la morte di un’anziana donna, trovata completamente carbonizzata. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma le fiamme si sono rapidamente propagate all’interno dell’appartamento.

All’arrivo dei soccorsi, per la donna non c’era purtroppo più nulla da fare. Il marito, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si estendesse agli appartamenti vicini. Presenti anche due ambulanze, che hanno preso parte alle operazioni di soccorso.