A Cetraro arriva la “Giornata degli Aquiloni”: una giornata tra inclusione e dialogo intergenerazionale

CETRARO (CS) – Domenica 25 ottobre Cetraro si prepara a vivere la “Giornata degli Aquiloni”, una mattinata interamente pensata per promuovere l’inclusione sociale, la partecipazione attiva e l’incontro tra giovani e anziani. L’evento è organizzato dal Centro Culturale e Tempo Libero Cetraro Marina APS ETS e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessora alle Politiche Sociali Barbara Falbo, da sempre impegnata nel sostegno a iniziative che valorizzano le radici comunitarie.

L’iniziativa si avvale del fondamentale supporto della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde all’interno del progetto “Non più Soli e… Memorie in Cammino” (ATS2 Paola-Cetraro), nato per contrastare l’isolamento sociale e rendere la popolazione over 65 protagonista attiva della vita cittadina. A rafforzare il valore inclusivo della giornata sarà la presenza dell’associazione “Calcia l’Autismo APS ETS”, operante sul Tirreno cosentino dal 2017, e dei ragazzi ospiti del Centro Residenziale Colonia San Benedetto delle Suore Battistine di Cetraro.

“Giornata degli Aquiloni”: laboratori, volo degli aquiloni e momenti di festa

Il programma della “Giornata degli Aquiloni” prenderà il via alle ore 10:00 presso la sede del Centro Culturale e Tempo Libero Cetraro Marina APS ETS, situata sul lungomare di Cetraro. Sotto la guida esperta dei soci del Centro e con il prezioso supporto del Gruppo Scout Cetraro 1 “Arcobaleno”, i giovani partecipanti si cimenteranno nella costruzione artigianale di aquiloni colorati.

Una volta completati i laboratori manuali, gli aquiloni verranno fatti librare in volo nel cielo sopra la marina, regalando a tutti i presenti un momento di grande suggestione visiva e condivisione. Ad arricchire la mattinata ci saranno anche una merenda insieme e un intrattenimento musicale, garantiti dall’assistenza delle équipe professionali dedicate della Cooperativa Il Raggio Verde.

L’aquilone come simbolo di volo libero e integrazione

La “Giornata degli Aquiloni” nasce dal desiderio profondo di fare rete sul territorio, affinché l’inclusione e la solidarietà non siano soltanto concetti astratti, ma momenti pratici di vita quotidiana.

Grazie ai loro colori vivaci e alla semplicità del volo, gli aquiloni si trasformano in un perfetto simbolo di libertà e unione. Un’opportunità per la comunità di Cetraro di trovarsi insieme, condividere saperi, abbattere le barriere sociali e regalare a bambini, famiglie e anziani una giornata indimenticabile all’insegna del sorriso e dell’inclusione.