Cetraro, blitz “Home Cannabis Factory”: in un appartamento un laboratorio di lavorazione di marijuana

Tirreno
Droga per un milione di euro

Scoperto a Cetraro un appartamento con circa 170 piante di marijuana, allestito di tutto punto con una sala di essiccazione e quattro box serre per la coltivazione indoor della marijuana. Il valore della droga è di un milione di euro

Pubblicato

47 secondi fa

il

CETRARO (CS) – La Guardia di finanza di Cosenza ha individuato a Cetraro, un appartamento allestito per la coltivazione “indoor” della cannabis, allestito di tutto punto. L’immobile, al cui interno sono state rinvenute e sequestrate circa 170 piante di marijuana, comprendeva una sala di essiccazione con annesso impianto di areazione, quattro box serre per la coltivazione indoor della marijuana, muniti di un sofisticato impianto di illuminazione a led, un sistema di ventilazione ed aspirazione, nonché un complesso impianto di irrigazione, cosiddetto a goccia con annessa cisterna da 500 litri, collegata a temporizzatori elettrici e contenente acqua e fertilizzante.

A Cetraro in un appartamento marijuana per un milione di euro

Secondo le prime stime, il valore delle piante sequestrate, che avrebbero consentito la produzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinata al mercato locale e nazionale, unitamente a quello dell’immobile e delle attrezzature rinvenute al suo interno, anch’essi sottoposti a sequestro, ammonta a circa un milione di euro.

Le successive attività d’indagine hanno consentito l’identificazione e l’arresto del soggetto ritenuto il responsabile della produzione della sostanza stupefacente e della gestione dell’impianto di coltivazione.

