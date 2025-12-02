Per Chicco e per i giovani: l’appello di Mario Occhiuto e degli psicologi per fermare il dolore nascosto

ROMA – “Un Centro per la Salute del Cervello, un segno d’amore per la vita”. E’ il progetto promosso dal senatore Mario Occhiuto in memoria di Chicco, suo figlio, presentato a Roma in Senato. Un progetto congiunto tra UniCalabria, Cnr e Fondazione “Le Idee di Chicco” che porterà alla nascita del nuovo Centro per la Salute del Cervello.

Chicco, Mario Occhiuto e il disagio giovanile “sotto gli occhi di tutti”

«Il disagio psicologico dei giovani è una realtà profonda, strutturale, e richiede risposte immediate e all’altezza delle sfide evolutive che stanno attraversando le nuove generazioni». Con queste parole Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop), ha lanciato un appello diretto alle istituzioni durante l’evento in Senato “Un Centro per la Salute del Cervello, un segno d’amore per la vita”, promosso dal senatore Mario Occhiuto.

Gulino ha evidenziato dati che parlano da soli: l’81% degli italiani ritiene indispensabile la presenza dello psicologo scolastico, e il 94% delle richieste proviene dai giovanissimi tra i 15 e i 18 anni. «Numeri che non possono essere ignorati – ha sottolineato –. I giovani stanno chiedendo ascolto, sostegno e interventi di prevenzione. È da qui che bisogna partire».

La fragilità e l’ascolto

Il disagio emerso dopo la pandemia, ha spiegato, presenta un quadro complesso e allarmante: ansia, attacchi di panico, ritiro sociale, disturbi alimentari, autolesionismo, relazioni difficili, apatia e paura del futuro. Tutto questo mentre le richieste d’aiuto aumentano tra il 20% e il 30%, a fronte di servizi pubblici che fanno fatica a rispondere a causa della carenza di risorse e personale.

Di fronte a questo scenario, Gulino ha sottolineato l’importanza del nuovo Centro per la Salute del Cervello: «La scelta di dare vita a questo Centro va nella direzione giusta: unire ricerca scientifica, ascolto, prevenzione e servizi per creare un luogo in cui fragilità e conoscenza possano dialogare in modo appropriato, umano ed efficace».