Chiese e patrimonio storico, Mit stanzia 603mila euro per 7 interventi in Calabria

ROMA – Sei milioni di euro per il recupero, il restauro e la riqualificazione di chiese ed edifici di culto in 12 regioni italiane. È quanto prevede il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che finanzia complessivamente 32 interventi nell’ambito della programmazione triennale 2026-2028. L’obiettivo, come sottolineato dal Ministero in una nota, è proteggere un patrimonio che rappresenta un elemento importante della storia e dell’identità delle comunità locali.

Sei milioni per salvare le chiese, sette interventi in Calabria

La quota maggiore delle risorse è destinata alla Lombardia, con oltre 1,4 milioni di euro, seguita dalla Puglia con 856mila euro, dalla Campania con 672mila euro, dalla Calabria con oltre 603mila euro, dalla Liguria con 502mila euro e dal Lazio con 500mila euro. Gli interventi coinvolgeranno anche Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia.

Tra i progetti finanziati a livello nazionale figurano il restauro della Chiesa di Sant’Antonio a Lecce, con 761mila euro, la manutenzione della Chiesa di San Nicola in Dergano a Milano, con 700mila euro, e il risanamento dall’amianto della Chiesa di San Zanobi a Firenze, per un importo di 475mila euro.

Per la Calabria sono previsti oltre 603mila euro destinati a sette interventi di recupero e riqualificazione. Tra i progetti indicati figurano 110mila euro per la Madonna del Carmine a Sellia Marina e 100mila euro per la Chiesa dell’Addolorata a Soveria Simeri. Sono inoltre previsti 80mila euro per le chiese di Girifalco e altrettanti per quelle di Simbario.

Il programma comprende anche 93.500 euro per il Cimitero comunale di Squillace e due ulteriori interventi da 70mila euro ciascuno nel Reggino. Le risorse puntano a sostenere la conservazione di luoghi che, oltre al valore architettonico e storico, rappresentano punti di riferimento per le comunità e per la vita dei piccoli centri calabresi.

Salvini: «Prendersi cura dei luoghi che custodiscono la storia»

Il ministro Matteo Salvini ha sottolineato il valore degli investimenti destinati alla tutela del patrimonio storico e religioso, evidenziando il legame tra la conservazione degli edifici e la valorizzazione dei territori: «lavorare al fianco dei territori significa anche prendersi cura dei luoghi che ne custodiscono la storia, restituendo valore a edifici che rappresentano un riferimento per intere comunità».