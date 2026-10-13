Oltre 1 chilo di cocaina nascosto nell’auto: la droga scovata dietro il fanale

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – I poliziotti hanno scoperto un panetto di oltre un chilogrammo di cocaina, nascosto in un vano ricavato all’interno dell’automobile, e alcuni grammi di cannabis. L’uomo è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria nell’ambito di un’ordinaria attività di pattugliamento.

Il suo atteggiamento particolarmente insofferente ha attirato l’attenzione dei poliziotti che, anche alla luce dei numerosi precedenti a suo carico, hanno deciso di approfondire il controllo. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e successivamente a quella del veicolo, facendo emergere la presenza della droga.

La cocaina scoperta dopo un controllo

Durante le verifiche, i poliziotti hanno individuato un nascondiglio ricavato dietro uno dei fanali posteriori dell’auto, coperto dalla moquette interna del bagagliaio. All’interno dell’intercapedine era stato occultato un panetto contenente oltre un chilogrammo di cocaina, sottratto alla vista attraverso un sistema di dissimulazione ricavato nella struttura del veicolo.

Le ricerche sono proseguite anche nell’abitacolo, con il supporto dell’Unità Cinofila e del cane antidroga Pablo. Proprio nel corso degli ulteriori accertamenti è stato trovato un involucro in cellophane contenente alcuni grammi di cannabis, nascosto in un vano portaoggetti collocato sotto la leva del cambio. Il ritrovamento ha completato il quadro degli elementi acquisiti durante la perquisizione.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Quest’ultima ha disposto il suo trasferimento in carcere, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida.