Prestiti illeciti ai giocatori, chiusi 2 centri scommesse

Calabria

Pubblicato

1 ora fa

il

centri scommesse

CROTONE – Due centri scommesse sono stati chiusi dalla Polizia di Stato nel Crotonese. Uno si trova a Isola di Capo Rizzuto e l’altro in località Strongoli. In questi locali, secondo quanto ricostruito venivano effettuati prestiti irregolari ai giocatori.

Per uno dei due centri è stato emesso il provvedimento di revoca della licenza, mentre per l’altro è scattata la sospensione temporanea dell’attività. Gli agenti hanno evidenziato che dietro le attività di raccolta delle scommesse erano celate attività illecite. All’interno dei centri, infatti, venivano effettuati prestiti in denaro ai clienti abituali per consentire loro ulteriori scommesse.

Centri scommesse chiusi, le indagini continuano

Le indagini hanno portato alla luce che gli esercenti anticipavano somme di denaro, sulla base di accordi informali con i clienti, creando di fatto un vero e proprio meccanismo illecito di credito parallelo.

C’è da appurare, inoltre, se si siano messe in atto condotte minacciose, pressioni o applicazioni di interessi considerati usurai. Nel mentre è stato già contestato l’esercizio arbitrario di concessione di denaro.

Nel corso dei controlli la polizia ha acquisito documenti, testimonianze e riscontri contabili utili a ricostruire il sistema di prestiti non autorizzati, mentre proseguono gli accertamenti per definire eventuali possibili responsabilità di carattere penale.

