Chiusura della filiale di Castrovillari, Poste Italiane replica: «Nessun impatto per i cittadini»

CASTROVILLARI (CS) – Poste Italiane replica alle notizie su una possibile chiusura della filiale di Castrovillari, decisione che sarebbe arrivata a seguito di una riorganizzazione dei servizi aziendali. In una nota si precisa che “l’intervento risponde a esigenze di natura organizzativa e si inserisce nel percorso di evoluzione del modello territoriale previsto dall’accordo sottoscritto con tutte le Organizzazioni Sindacali”.

Poste Italiane sulla filiale di Castrovillari: “Uffici con piena continuità”

L’obiettivo, si specifica in una nota “è rendere più efficaci i processi di coordinamento e supporto, valorizzando le professionalità e rafforzando l’efficienza del modello di servizio. La riorganizzazione non comporta alcun impatto per i cittadini: gli uffici postali di tutta la provincia di Cosenza continueranno a garantire gli attuali livelli di servizio, i medesimi orari di apertura e la piena continuità operativa a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni”.

“L’operazione conferma inoltre la presenza di Poste Italiane sul territorio, salvaguardando le risorse che operano a supporto della rete commerciale e operativa – conclude – confermano infine la piena disponibilità a un confronto con le istituzioni regionali per illustrare nel dettaglio le finalità della riorganizzazione e i benefici attesi“.