Ciciliano a Sibari dopo l’esondazione del fiume Crati, subito dopo tavolo operativo

CASSANO – Questa mattina il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto hanno effettuato un sopralluogo sulla piana di Sibari inondata dal fiume Crati, dopo che nei giorni scorsi aveva rotto gli argini a seguito del maltempo mettendo in ginocchio campagne, strade e attività produttive.

Subito dopo il sopralluogo, nella delegazione municipale di Sibari si è svolta una riunione operativa presieduta dallo stesso Ciciliano. Al tavolo hanno partecipato il direttore regionale della Protezione civile Domenico Costarella, il sindaco di Cassano allo Ionio Gianpaolo Iacobini, il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, insieme ai rappresentanti del territorio, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Ciliano: “situazione complicata, però molto ben gestita dai sistemi di protezione civile”

“Dobbiamo realizzare dei sopralluoghi congiunti del Dipartimento della Protezione civile con la struttura regionale della Calabria di Protezione civile”. Lo ha spiegato il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, al termine del tavolo tecnico. “Anche questa – ha proseguito- è stata una cosa condivisa con il presidente della regione Roberto Occhiuto.

Tecnicamente in questo momento l’evento è ancora in corso. Io stesso son venuto qui con la macchina e non con l’elicottero perché non c’erano le condizioni meteo che lo consentissero. per fare una realizzazione corretta e precisa di quelle che sono le valutazioni dei danni occorre attendere che l’evento sia finito. Quindi abbiamo già condiviso con i colleghi della Regione Calabria e con il presidente che domenica verranno e rimarranno tutto il tempo necessario per poter fare i sopralluoghi, non solo a Sibari ma in tutta l’area interessata. Dopodiché seguirà l’istruttoria del Dipartimento della Protezione civile che normalmente precede quella che è eventualmente la dichiarazione dello stato d’emergenza da parte del Consiglio dei ministri”