Ciclone Mediterraneo verso la Calabria: rischio nubifragi e piogge estreme sui versanti Ionici del cosentino

COSENZA – Un vero e proprio ciclone Mediterraneo porterà, tra mercoledì e giovedì, al rischio di veri e propri nubifragi con forti venti di scirocco e possibili mareggiate lungo le coste esposte dei versanti ionici di Calabria (in particolare nell’alto cosentino), Basilicata e la Puglia. Dopo una breve tregua la Calabria dovrà nuovamente fare i conti con il maltempo. Questa volta, però, niente freddo artico e neve in montagna.

Un’intensa circolazione depressionaria, in formazione tra la Tunisia e il Canale di Sicilia, secondo le ultime proiezioni, risalirà verso il Sud Italia a partire dalla giornata di domani, mercoledì 3 dicembre. Non si tratterà di un semplice peggioramento, ma di un profondo ciclone destinato a interessare in modo significativo le estreme regioni meridionali con precipitazioni diffuse e persistenti.

Ciclone Mediterraneo: forti piogge e rischio nubifragi

Le ultime emissioni indicano che l’energia del sistema depressionario verrà alimentata dal Mar Libico, con l’arrivo di intensi venti di Scirocco carichi di umidità e di polveri sahariane. Una combinazione che favorirà la formazione di un esteso fronte temporalesco sul mar Ionio. La giornata più critica sarà tra la notte di mercoledì e le prime ore di giovedì 4 dicembre, quando sono previste precipitazioni particolarmente abbondanti.

Settore Jonico dell’alto Cosentino il più colpito

Come detto, sui settori ionici di Calabria settentrionale, Basilicata e Tarantino non si esclude la possibilità di nubifragi. Gli accumuli stimati potrebbero superare facilmente i 100 millimetri in poche ore, mentre alcune simulazioni ipotizzano picchi fino a 200 millimetri tra il Cosentino ionico e l’area del Metapontino. Quantitativi così elevati in tempi molto brevi aumentano il rischio di allagamenti. Ma le piogge saranno abbondanti su tutto il versante jonico della Calabria anche nel Crotonese e Catanzarese.

Scirocco in rinforzo e possibili mareggiate

Il peggioramento sarà accompagnato da venti forti: le raffiche di Scirocco potrebbero superare i 60-70 km/h, con ulteriori intensificazioni durante i temporali più violenti. La ventilazione sostenuta provocherà mareggiate severe lungo le coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia, dove l’altezza delle onde potrebbe raggiungere e localmente superare i 4-5 metri nelle prime ore di giovedì.

Le prime avvisaglie del peggioramento arriveranno già nella serata di mercoledì (in Calabria al momento è in vigore un’allerta meteo di colore giallo), con il ciclone in fase di sviluppo sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo più difficili persisteranno per 24 ore, con un graduale miglioramento previsto tra giovedì sera e venerdì su Calabria e Basilicata.