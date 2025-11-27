Segnala una notizia

Cimitero per animali ringrazia la nostra redazione per il supporto e annuncia ampliamento dell’area

Cimitero per animali ringrazia la nostra redazione per il supporto e annuncia ampliamento dell'area

La Dolce Quiete è l’unico cimitero autorizzato per animali d’affezione in Calabria. Non chiuderà battenti. Anzi. Annuncia l’ampliamento dell’area a San Pietro in Guarano

SAN PIETRO IN GUARANO (CS) – La Dolce Quiete è l’unico cimitero autorizzato per animali d’affezione in Calabria. I due fratelli titolari Federica e Francesco Munno annunciano l’ampliamento dell’area che a San Pietro in Guarano, accoglie cagnolini, gattini (ma anche conigli, tartarughe e criceti), per dar loro degna sepoltura.

La Dolce Quiete

La Dolce Quiete ringrazia per il supporto 

«Ringraziamo la redazione e la direttrice di QuiCosenza Simona Gambaro che ha accolto il nostro appello alla sensibilizzazione su un servizio in cui crediamo e sul quale – afferma Federica Munno – continueremo a investire. Il supporto ricevuto ci ha dato grande fiducia e siamo sempre più determinati a lavorare sul nostro progetto. Penso sia una questione di dignità offrire ai cittadini la possibilità di far visita al proprio animale d’affezione quando viene a mancare».

