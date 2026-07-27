COSENZA – Una prima risposta ad un’emergenza che da anni affligge il Cimitero di Cosenza: la mancanza di loculi, con le salme in attesa di tumulazione bloccate anche per 3 mesi. Il Comune di Cosenza ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 80 nuovi loculi prefabbricati con struttura metallica zincata all’interno del cimitero urbano di Colle Mussano. Il provvedimento, formalizzato con la determina dirigenziale mette in campo un investimento complessivo di circa 161.109 euro (IVA inclusa) per fronteggiare la cronica saturazione dei posti salma.

L’emergenza posti e lo stop all’espansione del cimitero

Nei complessi cimiteriali cosentini la carenza di spazi da assegnare in concessione è diventata critica. Negli ultimi anni, per allocare i feretri depositati temporaneamente nella sala mortuaria ed evitare problemi di salute pubblica, il Comune ha dovuto ricorrere ad operazioni di estumulazione straordinaria per scadenza delle concessioni (la cosiddetta “rotazione”). A seguito di sopralluoghi tecnici si è constatato che, allo stato attuale, non è possibile ampliare la superficie del cimitero. L’unica soluzione praticabile è risultata l’ottimizzazione degli spazi interni disponibili.

Cimitero di Cosenza: 80 nuovi loculi lungo il perimetro nord

L’intervento prevede l’installazione di due blocchi prefabbricati da 40 loculi ciascuno, realizzati in struttura metallica zincata. I due moduli verranno posizionati lungo il muro di cinta del lato nord, ai lati destro e sinistro del cancello d’ingresso dell’area cimiteriale. Il via libera definitivo al progetto esecutivo arriva dopo l’acquisizione di tutti i pareri tecnici necessari, compresi gli studi sismici e geologici condotti dai professionisti incaricati.

L’opera ha inoltre ottenuto il parere vincolante favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) di Cosenza (espresso a inizio luglio 2026) e l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Cosenza. Con l’approvazione del progetto e la regolarità tecnica attestata, l’amministrazione comunale si appresta ora ad avviare le procedure per l’esecuzione delle opere, destinate ad allentare la pressione sulla struttura di Colle Mussano e garantire una risposta dignitosa alle esigenze delle famiglie.