Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

CISL Calabria alla manifestazione a Roma per una Manovra più equa e un nuovo patto sociale

Calabria
Manifestazione Nazionale CISL

CISL Calabria alla manifestazione a Roma per una Manovra più equa e un nuovo patto sociale

La manifestazione vuole essere la tappa di un cammino che deve portare il paese ad inaugurare una nuova stagione di riformismo e di dialogo sociale

Pubblicato

1 ora fa

il

LAMEZIA TERME – Sabato La CISL Calabria con dirigenti e delegati, lavoratori e pensionati sarà a Roma, per partecipare alla manifestazione nazionale “Sul Cammino della Responsabilità. Per migliorare la Manovra. Costruire un Patto”, “per chiedere – ha spiegato il segretario della CISL Calabria Giuseppe Lavia, di migliorare i contenuti della Legge di Bilancio, che comunque presenta alcune misure che giudichiamo positivamente, come la riduzione dell’aliquota IRPEF sui ceti medi e gli sgravi legati alla contrattazione, e, per come ha dichiarato la Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, per indicare la necessità di una strategia condivisa tra Governo e parti sociali, soprattutto in vista della conclusione degli effetti del PNRR nel 2026. Una iniziativa-  ha concluso Lavia-  che vuole essere la tappa di un cammino che deve portare il paese ad inaugurare una nuova stagione di riformismo e di dialogo sociale”

Fra le altre priorità, l’apertura del cantiere per la riforma delle pensioni che introduca elementi di flessibilità in uscita, interventi più incisivi su salute e sicurezza sul lavoro per fermare la scia di sangue, maggiori investimenti su scuola, università e ricerca, un piano industriale che rafforzi la qualità del lavoro e il tessuto produttivo del Paese e del Sud. Una iniziativa, conclude il comunicato,  che vuole essere la tappa di un cammino che deve portare il Paese ad inaugurare una nuova stagione di riformismo e di dialogo sociale.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA