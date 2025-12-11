CISL Calabria alla manifestazione a Roma per una Manovra più equa e un nuovo patto sociale

LAMEZIA TERME – Sabato La CISL Calabria con dirigenti e delegati, lavoratori e pensionati sarà a Roma, per partecipare alla manifestazione nazionale “Sul Cammino della Responsabilità. Per migliorare la Manovra. Costruire un Patto”, “per chiedere – ha spiegato il segretario della CISL Calabria Giuseppe Lavia, di migliorare i contenuti della Legge di Bilancio, che comunque presenta alcune misure che giudichiamo positivamente, come la riduzione dell’aliquota IRPEF sui ceti medi e gli sgravi legati alla contrattazione, e, per come ha dichiarato la Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, per indicare la necessità di una strategia condivisa tra Governo e parti sociali, soprattutto in vista della conclusione degli effetti del PNRR nel 2026. Una iniziativa- ha concluso Lavia- che vuole essere la tappa di un cammino che deve portare il paese ad inaugurare una nuova stagione di riformismo e di dialogo sociale”

Fra le altre priorità, l’apertura del cantiere per la riforma delle pensioni che introduca elementi di flessibilità in uscita, interventi più incisivi su salute e sicurezza sul lavoro per fermare la scia di sangue, maggiori investimenti su scuola, università e ricerca, un piano industriale che rafforzi la qualità del lavoro e il tessuto produttivo del Paese e del Sud. Una iniziativa, conclude il comunicato, che vuole essere la tappa di un cammino che deve portare il Paese ad inaugurare una nuova stagione di riformismo e di dialogo sociale.